Rantanen se začíná vyplácet. Cítím, že to je mnohem lepší, říká

Mikko Rantanen, bývalý miláček Colorada, se teď naplno zabydlel v jiné roli – jako klíčová postava Dallasu. A v právě probíhající sérii proti svému bývalému klubu se to naplno ukázalo. V pátém utkání zapsal gól a dvě asistence, čímž dostal Stars na dosah postupu.

„Je to zvláštní realita. Ale tak to prostě je,“ pousmál se útočník den před šestým zápasem série, který se hraje v Denveru – místě, kde strávil většinu své kariéry.

Rantanen prožil s Avalanche deset sezon, vyhrál Stanley Cup v roce 2022 a byl pravidelným účastníkem play-off. Letos ale jeho cesta vedla jinam. V lednu zamířil nejprve do Caroliny, a jen o pár týdnů později už mířil do Dallasu – výměnou, která se uskutečnila až poté, co podepsal osmiletou smlouvu v hodnotě 96 milionů dolarů.

Od té doby odehrál za Stars včetně vyřazovacích bojů 25 utkání.

„Důležité je, že už nad vším nemusím přemýšlet. Věci jako systém nebo postavení na ledě už mám v hlavě automaticky. Hraju instinktivně a právě to je podle mě klíčem,“ vysvětlil Rantanen.

V loňské sérii proti Coloradu padl rozhodující gól ve druhém prodloužení šestého zápasu – a Stars tehdy postoupili dál. Rantanen byl tehdy ještě na druhé straně a vstřelil jediný gól Avalanche v tom zápase.

Letos ale situace otočila. V pátém utkání této série se konečně dočkal první trefy v dresu Dallasu v play-off, když zakončil povedenou akci s Roope Hintzem. Na předchozí body čekal, i když byl vidět – během prvních čtyř zápasů měl na kontě 12 střel na bránu. „Podle mě už si zcela zvykl. Čísla možná ještě neukazují jeho přínos naplno, ale v posledních zápasech hraje skvěle,“ hodnotil jeho výkon trenér Pete DeBoer. „Zvlášť ve třetím utkání v Coloradu byl výborný. Přidává zápas od zápasu – a má čím přispět, i když zrovna neboduje.“

Za Colorado odehrál v play-off 81 utkání a nasbíral 99 bodů. V této sezoně opustil tým ještě jako třetí nejproduktivnější hráč, když měl na kontě 64 bodů ve 49 zápasech. Po krátké zastávce v Carolině, kde nasbíral šest bodů ve 13 duelech, si v Dallasu rychle našel místo. V závěru základní části přidal 18 bodů ve 20 utkáních a znovu potvrdil, že jeho výkonnost je stabilní – již posedmé za osm sezon zakončil ročník s průměrem vyšším než jeden bod na zápas.

V Dallasu nastupuje s krajany – Roope Hintzem a Mikaelem Granlundem. Právě společný jazyk a zkušenosti z finské reprezentace jim podle trenéra pomohly vytvořit chemii. „Nevím, jestli spolu hráli jako řada dřív, ale to vzájemné porozumění a komunikace v mateřštině hrají velkou roli. Mluví spolu finsky, okamžitě si rozumí,“ řekl DeBoer.

