Rantanen a Faksa dohrávali zranění. Robertsona a Benna chtějí v Dallasu zpět

8. května 15:30Jiří Lacina
Nejen Connor McDavid nebo David Pastrňák. Také Mikko Rantanen dohrával sezónu se zatnutými zuby. Pokud ho někteří tuzemští komentátoři opět srovnávali s Martinem Nečasem řka, že Neči potvrdil svou vyšší úroveň, nebyli zrovna fér.
Mikko Rantanen si během olympijských her natrhnul kolenní vaz, což jej limitovalo po celý zbytek sezóny. Aby bylo jasno, ne všechny potíže s kolenními vazy se musí řešit chirurgicky, zádrhel to ale samozřejmě je. Fin vynechal 15 zápasů. Vrátil se na 10 utkání základní části, kde zaznamenal 8 bodů (2+6). V 6 zápasech play off přidal 7 bodů (1+6).
To určitě neodpovídalo jeho předešlému průměru, v 54 zápasech měl 69 bodů, bolavá noha zkrátka stoprocentní nasazení nedovolila. „Vážné zranění. Vrátil se, je velmi soutěživý,“ ocenil Jim Nill po skončení sezóny. „Vrátil se moc brzy? Snad ne, ale bylo by fajn mít ještě jeden nebo dva týdny na to, aby se pořádně srovnal.“
Nill dodal, že Rantanen neplánuje operaci. Podobně jako dalším hráčům mu prospěje delší volno a spíš rehabilitační způsob léčby. „Celou sezónu a play-off jsme neměli ani jeden zápas s plnou sestavou. Těžko se tomu věří, nezažil jsem to,“ mrzelo Nilla.
Neinvazivní postupy bohužel asi nebudou stačit u Radka Faksy, který v sezóně bojoval s několika zraněními. Se zaťatými zuby odehrál play off, potíže jsou ale vážnějšího charakteru a Čecha nejspíš nemine operace.
Stavitel Dallasu se stihnul vyjádřit také k dalším hokejistům. Jason Robertson je v postavení volného hráče s omezením, v šestadvaceti letech ho čeká jednání o lukrativním kontraktu. „Chceme, aby zbytek kariéry strávil tady,“ cituje Nilla NBC Sports.
Otazník visí také nad Jamie Bennem, který zvažuje, zda se ještě vracet do kolotoče NHL. Šestatřicetiletý veterán už je za zenitem a jeho bodové příspěvky se snižují, na druhou stranu za ten milión, který mu Dallas vyplatil v této sezóně, určitě pořád stojí.
Generální manažer ujistil fanoušky, že ho chce mít také zpět.