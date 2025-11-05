Rangers znovu doma naprázdno, kuriózní gól rozhodl v Minnesotě

5. listopadu 6:35Radim Sochor
Dnes bylo na programu kanadsko-americké NHL deset zápasů. A kromě duelů v Montrealu a Anaheimu to dnes rozhodně nebyly střelecké hody.
Rangers to doma letos prostě nejde. Už to vypadá na nějaké prokletí, neboť Jezdci znovu nevstřelili ani gól. Z šesti domácích zápasů se tak stalo už čtyřikrát a fanoušci nadále čekají na první vítězství. Dnes hráči Rangers nestačili na Carolinu, Kočetkov tak ve svém letošním prvním zápase zaznamenal nulu.
Duel mezi Minnesotou a Nashvillem dospěl až do prodloužení, kde rozhodl hodně kuriózní gól Johanssona. Hráči Preds se sice hodně zlobili, ale nakonec jim to bylo marné, neboť byl uznán technický gól.
Hodně hořký pro Nashville.
— Jan Šlapáček (@Slapi1) November 5, 2025
Během krátké doby třetí podobný gól do posunuté branky, ale tenhle mi přijde kontroverzní nejvíc.
Bez posunutí by se ten puk zpátky před branku snad ani nevrátil?pic.twitter.com/YSxkXZPAs9
Buffalo Sabres – Utah Mammoth
1:2pp (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)
Branky a nahrávky
48. Östlund (I. Rosén) – 44. Schmaltz (Keller, Marino), 61. Keller (Sergačjov, Vejmelka)
Statistika
Střely na bránu: 18 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:47
Karel Vejmelka (UTA) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:41
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:41, asistence
Tři hvězdy utkání
1. Alex Lyon (BUF) 33 zákroků
2. Noah Östlund (BUF) 1+0
3. Clayton Keller (UTA) 1+1
Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers
4:5sn (0:3, 4:0, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky
24. K. Dach (Dobson, Gallagher), 25. Suzuki (Děmidov, Caufield), 34. K. Dach (L. Hutson, Struble), 36. Děmidov (Slafkovský, L. Hutson) – 2. Brink (Sanheim, York), 8. York (Zegras, Konecny), 8. Brink (Cates, Zegras), 51. Grebjonkin (Konecny, Drysdale), rozh. náj. Zegras
Statistika
Střely na bránu: 20 – 42 | Přesilová hra: 2/6 – 2/4 | Trestné minuty: 19 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5%, odchytal 65:00
Daniel Vladař (PHI) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:29
Daniel Vladař (PHI) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 65:00
Tři hvězdy utkání
1. Trevor Zegras (PHI) 0+2
2. Ivan Děmidov (MTL) 1+1
3. Kirby Dach (MTL) 2+0
New York Islanders – Boston Bruins
3:4sn (0:0, 2:2, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky
26. Duclair (Cizikas, MacLean), 34. Horvat (Barzal, Heineman), 46. Horvat (Schaefer, Palmieri) – 33. Arvidsson (H. Lindholm, Mittelstadt), 38. Zacha (McAvoy, M. Geekie), 56. Chusnutdinov (Minten, Pastrňák), rozh. náj. Chusnutdinov.
Statistika
Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 65:00
Jeremy Swayman (BOS) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:36
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:54
Tři hvězdy utkání
1. Marat Chusnutdinov (BOS) 1+0, rozhodující nájezd
2. Bo Horvat (NYI) 2+0
3. Jeremy Swayman (BOS) 28 zákroků
New York Rangers – Carolina Hurricanes
0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
14. Ehlers (S. Walker, Sebastian Aho), 38. S. Walker (Reilly, Jankowski), 59. Jarvis (Staal, Reilly)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 58:44
Pjotr Kočetkov (CAR) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Pjotr Kočetkov (CAR) – 25 zákroků
2. Nikolaj Ehlers (CAR) – 1+0
3. Mike Reilly (CAR) – 0+2
Dallas Stars - Edmonton Oilers
4:3sn (0:2, 1:0, 2:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
30. Rantanen (W. Johnston, J. Robertson), 49. Rantanen (W. Johnston, Petrovic), 53. Heiskanen (Rantanen, W. Johnston), rozh. náj. W. Johnston – 4. Podkolzin (Roslovic, Bouchard), 8. Draisaitl (Roslovic, McDavid), 48. McDavid (Nugent-Hopkins, Mangiapane)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Casey DeSmith (DAL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 65:00
Stuart Skinner (EDM) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 6:12
Tři hvězdy utkání
1. Mikko Rantanen (DAL) 2+1
2. Wyatt Johnston (DAL) 0+3
3. Connor McDavid (EDM) 1+1
Minnesota Wild – Nashville Predators
3:2pp (1:0, 1:1, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
11. Kaprizov (Spurgeon, Tarasenko), 37. Buium (Faber, M. Johansson), 64. M. Johansson (Kaprizov, Faber) – 26. Matthew Wood (McCarron, Jost), 60. Stamkos (Blankenburg)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 34 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 63:03
Justus Annunen (NSH) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 61:12
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:56
Tři hvězdy utkání
1. Marcus Johansson (MIN) – 1+1
2. Filip Gustavsson (MIN) – 32 zákroků
3. Steven Stamkos (NSH) – 1+0
Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning
3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky
14. Olofsson (MacKinnon, Nečas), 25. Olofsson (Drury, Landeskog), 26. Colton (Malinski, Nelson) – 2. Kučerov, 44. Point (D'Astous, Hedman)
Statistika
Střely na bránu: 34 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Andrej Vasilevskij (TBL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 57:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:02
Erik Čermák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57
Tři hvězdy utkání
1. Victor Olofsson (COL) 2+0
2. Ross Colton (COL) 1+0
3. Brayden Point (TBL) 1+0
Vegas Golden Knights – Detroit Red Wings
1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky
34. Barbašev (Saad, Lauzon)
Statistika
Střely na bránu: 34 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VGK) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
John Gibson (DET) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 57:55
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26
Tři hvězdy utkání
1. Akira Schmid (VGK) – 24 zákroků
2. Ivan Barbašev (VGK) – 1+0
3. Brandon Saad (VGK) – 0+1
Anaheim Ducks – Florida Panthers
7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Branky a nahrávky
4. C. Gauthier (Leo Carlsson), 16. C. Gauthier (Terry), 36. C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson), 38. Nesterenko (Poehling, Killorn), 52. Trouba (C. Gauthier, McTavish), 54. Kreider (Nesterenko, Terry), 55. Harkins – 11. Marchand (Petry), 26. Rodrigues (Samoskevich, Forsling), 31. Luostarinen (Rodrigues, Bennett)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 2/7 – 1/5 | Trestné minuty: 25 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:45
Sergej Bobrovskij (FLA) – 25 zákroků, 7 OG, úspěšnost 78,1 %, odchytal 58:44
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:45
Tři hvězdy utkání
1. Cutter Gauthier (ANA) – 3+1
2. Troy Terry (ANA) – 0+2
3. Nikita Nesterenko (ANA) – 1+1
Los Angeles Kings - Winnipeg Jets
3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky
18. Kempe (Armia, M. Anderson), 55. Fiala (Perry, Byfield), 60. Doughty
Statistika
Střely na bránu: 26 – 23 | Přesilová hra: 1/6 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:35
Connor Hellebuyck (WPG) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:12
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Adrian Kempe (LAK) 1+0
2. Darcy Kuemper (LAK) 23 zákroků
3. Drew Doughty (LAK) 1+0
