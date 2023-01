Rangers zastavili jízdu Caroliny, Thompson předčil Ovečkina

Hokejisté Caroliny dvanácté utkání za sebou vyhrát nedokázali, v noci na středu totiž padli na ledě Rangers, za které zapsal dva body český útočník Filip Chytil. Utkání dvou vynikajících střelců vyznělo lépe pro Buffalo a Tagea Thompsona, který zaznamenal hattrick a předčil tak Alexandra Ovečkina, jenž skóroval dvakrát. V souboji dvou celků z horních příček Západní konference se radovalo Los Angeles, na domácím ledě o gól zdolalo Dallas.

FLORIDA PANTHERS - ARIZONA COYOTES

5:3 (2:1, 3:2, 0:0)

Panteři zabrali

Tabulka pro loňského vítěze základní části v této chvíli nevypadá úplně příznivě. Florida však dokázala zabrat a na domácím ledě porazila Arizonu poměrem 5:3. Hrdinou utkání se stal čtyřbodový útočník Matthew Tkachuk, jenž se zároveň blýskl hattrickem. Letní posila z Calgary nastřílela v letošním ročníku už dvacet branek.

Branky a nahrávky

2. M. Tkachuk (Barkov, Forsling), 12. E. Staal, 31. M. Tkachuk (Mahura), 37. E. Staal (Lomberg, M. Tkachuk), 40. M. Tkachuk (Reinhart, Knight) – 20. Chychrun (Keller, Schmaltz), 26. Keller (Välimäki), 34. Bjugstad (Moser, McBain).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 36 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Knight (FLA) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:47

Karel Vejmelka (ARI) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 57:53



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:12

Karel Vejmelka (ARI) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 57:53

Tři hvězdy utkání

1. Matthew Tkachuk (FLA) 3+1

2. Eric Staal (FLA) 2+0

3. Clayton Keller (ARI) 1+1

WASHINGTON CAPITALS - BUFFALO SABRES

4:5 pp. (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1)

Thompson předčil Ovečkina

Byla to show dvou střelců s vynikající letošní formou. Alexandr Ovečkin předvedl dva přesné zásahy, ale hostující Tage Thompson skóroval hned třikrát, přičemž zapsal i jednu asistenci. Právě díky třicáté brance tohoto útočníka v ročníku Buffalo uspělo v prodloužení. Šavle se už pomalu ale jistě začínají dotahovat na pozice zaručující play-off.

Branky a nahrávky

13. Milano (Mantha, Irwin), 37. Ovečkin (Kuzněcov), 41. Dowd (Milano, Jensen), 48. Ovečkin (Sheary) – 11. Tuch (Ta. Thompson, J. Skinner), 18. Ta. Thompson (Dahlin, Cozens), 26. Ta. Thompson (Tuch, Ljubuškin), 52. Jost (Mittelstadt, Power), 63. Ta. Thompson (Tuch).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 29 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 62:56

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 63:00



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:01

Tři hvězdy utkání

1. Tage Thompson (BUF) 3+1

2. Alexandr Ovečkin (WSH) 2+0

3. Sonny Milano (WSH) 1+1

NEW YORK RANGERS - CAROLINA HURRICANES

5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Jezdci rozhodli ve třetí třetině

Rozjetou Carolinu, která zapsala hned jedenáct výher za sebou, zastavili newyorští Jezdci. Po dvou třetinách to vypadalo, že se znovu budou radovat hokejisté Hurricanes, ale třetí část jednoznačně patřila domácím. Ti utkání rozhodli především díky výborným přesilovým hrám, využili hned tři z pěti svých pokusů.

Branky a nahrávky

17. Trouba (Kravcov, Chytil), 37. Zibanejad, 41. Panarin (R. Lindgren, Fox), 51. K. Miller (Zibanejad, Kakko), 59. Chytil (K. Miller, Trouba) – 8. Burns (Stastny, Slavin), 17. Nečas (A. Svečnikov, Stastny), 38. Chatfield (Teräväinen).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 3/5 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:00

Pjotr Kočetkov (CAR) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:33



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 1+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:44

Martin Nečas (CAR) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:14

Tři hvězdy utkání

1. K’Andre Miller (NYR) 1+1

2. Mika Zibanejad (NYR) 1+1

3. Kaapo Kakko (NYR) 0+1

OTTAWA SENATORS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Ottawa potvrdila formu

Ottawa v posledních zápasech pravidelně boduje, což potvrdila i v domácím utkání proti Columbusu, který porazila bez větších potíží. Radovala se především díky druhé třetině. V té dala tři branky a nakonec uspěla poměrem 4:0. Výhru režírovali Tim Stützle spolu s Claudem Girouxem.

Branky a nahrávky

23. Brassard (Sanderson, Giroux), 27. Stützle (Giroux), 32. Batherson (Stützle, B. Tkachuk), 57. Watson (Hamonic).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 22 | Přesilová hra: 2/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Joonas Korpisalo (CBJ) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:37

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Tim Stützle (OTT) 1+1

2. Anton Forsberg (OTT) 22 zákroků

3. Claude Giroux (OTT) 0+2

TORONTO MAPLE LEAFS - ST. LOUIS BLUES

5:6 sn. (1:2, 3:3, 1:0 - 0:0)

Přestřelka přinesla nájezdy

Od začátku utkání měli hosté lehce navrch. Ve 32. minutě dokonce nad Torontem vedli o dvě branky, jenže na konci druhé periody snížil Matthews a ve třetím dějství obstaral vyrovnání Bunting. Zajímavý duel nakonec došel až do nájezdů, které rozhodl produktivní Brayden Schenn.

Branky a nahrávky

18. Engvall (Kerfoot, Kämpf), 25. Nylander (Bunting, Matthews), 31. Bunting (Brodie), 35. Matthews (Nylander, Liljegren), 48. Bunting (Nylander, Marner) – 5. Saad (Acciari, Parayko), 14. B. Schenn (Kyrou, Thomas), 24. Kyrou (Bučněvič), 31. Leivo (Neighbours, Acciari), 32. Saad (B. Schenn, Parayko), rozh. náj. B. Schenn.

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 65:00

Jordan Binnington (STL) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 65:00

Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:41

Tři hvězdy utkání

1. Brandon Saad (STL) 2+0

2. Michael Bunting (TOR) 2+1

3. Brayden Schenn (STL) 1+1

WINNIPEG JETS - CALGARY FLAMES

3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Vyrovnaný souboj rozhodl Gagner

Ve Winnipegu se na první branku dlouho čekalo, až ve 35. minutě skóroval obránce Dillon. Hosté ale zareagovali, což se jim povedlo i v průběhu třetí části a rázem to bylo 2:2. Rozhodnutí tedy obstaral pět minut před koncem řádné hrací doby zkušený Sam Gagner svým sedmým gólem v sezoně. Tryskáči vyhráli třetí zápas v řadě.

Branky a nahrávky

35. Dillon (DeMelo, Scheifele), 51. Morrissey (Connor, Dubois), 55. Gagner (Heinola, Samberg) – 40. Zadorov (Toffoli, E. Lindholm), 52. Backlund (Mangiapane).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 35 | Přesilová hra: 0/4– 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 59:18



Československá stopa v utkání

Kristian Reichel (WPG) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:55

Adam Růžička (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:47

Radim Zohorna (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:44

Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) 33 zákroků

2. Josh Morrissey (WPG) 1+0

3. Jacob Markström (CGY) 22 zákroků

NASHVILLE PREDATORS - MONTREAL CANADIENS

6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Montreal padl pošesté v řadě

Hokejistům Canadiens se vůbec nedaří. Špatnou formu nenapravili ani na ledě Nashvillu, kde padli 3:6. Predátoři byli od začátku střetnutí v náskoku a nakonec si poměrně snadno došli pro dva body.

Branky a nahrávky

5. Glass (Ekholm, Niederreiter), 6. Sissons (F. Forsberg), 11. Ekholm (Granlund, Niederreiter), 29. Novak (Trenin, Jeannot), 38. Josi (Novak, Niederreiter), 45. Duchene (Josi, Granlund) – 20. Caufield, 27. Jos. Anderson (Drouin, Richard), 57. Gallagher (Hoffman, Dvorak).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:55

Samuel Montembeault (MTL) – 28 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:22

Tři hvězdy utkání

1. Thomas Novak (NSH) 1+1

2. Mattias Ekholm (NSH) 1+1

3. Nino Neiderreiter (NSH) 0+3

CHICAGO BLACKHAWKS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Chicago dlouho trápilo favorita

Dvě třetiny to vypadalo, že by Chicago mohlo s Tampou bodovat, ale třetí třetina už patřila Bleskům. Ve 48. minutě poslal hosty do vedení Killorn, načež na jeho trefu navázal Hagel. V úplném závěru zpečetil triumf Tampy Paul.

Branky a nahrávky

5. S. Jones (Raddysh, Domi) – 12. Maroon (Hedman), 48. Killorn (Hagel), 51. Hagel (Point, Stamkos), 59. Paul (Bellemare, Hedman).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 29 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Stalock (CHI) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 58:48

Brian Elliott (TBL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:43

Tři hvězdy utkání

1. Pat Maroon (TBL) 1+0

2. Brandon Hagel (TBL) 1+1

3. Brian Elliott (TBL) 25 zákroků

EDMONTON OILERS - SEATTLE KRAKEN

2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Seattle dominoval ve druhé třetině

Edmonton sice na začátku druhé periody vedl o dva góly, ale pak se vše v kanadském Rogers Place otočilo. Seattle v rozmezí 25. až 36. minuty vstřelil čtyři góly a nakonec utkání vyhrál poměrem 5:2. Kraken tak navázali na výhru proti Islanders z minulého klání.

Branky a nahrávky

13. Nugent-Hopkins (Draisaitl, Hyman), 21. McDavid (Janmark, Kulak) – 25. Beniers (Sprong, Schultz), 26. Schwartz (Beniers, A. Larsson), 33. Gourde (Tolvanen, Schultz), 36. McCann (Wennberg, Schwartz), 58. Wennberg (B. Tanev, Schwartz).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 35:48

Jack Campbell (EDM) – 3 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 23:00

Martin Jones (SEA) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:51



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Jaden Schwartz (SEA) 1+2

2. Matthew Beniers (SEA) 1+1

3. Yanni Gourde (SEA) 1+0

VANCOUVER CANUCKS - NEW YORK ISLANDERS

2:6 (1:0, 1:3, 0:3)

Ostrované zaskočili Canucks

Vancouver sice po první části vedl, ale pak se utkání začalo otáčet. Islanders ve druhé třetině vstřelili tři branky a rázem vedli, ačkoliv ztrátu domácích korigoval svým druhým gólem kapitán Horvat. Poslední dvacetiminutovka ale znovu patřila celku z New Yorku, který nakonec vyhrál bez větších potíží 6:2.

Branky a nahrávky

19. Horvat (Ekman-Larsson, Boeser), 39. Horvat (J. Miller, Q. Hughes) – 23. Räty (R. Johnston, M. Martin), 33. Pageau (Pulock, Barzal), 37. Barzal, 42. Lee (Nelson), 50. Cizikas (Barzal, Wotherspoon), 58. Pageau (Romanov, Cizikas).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00

Spencer Martin (VAN) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 58:21



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Mathew Barzal (NYI) 1+2

2. Bo Horvat (VAN) 2+0

3. Jean-Gabriel Pageau (NYI) 2+0

LOS ANGELES KINGS - DALLAS STARS

3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Kempe přisoudil dva body Kings

Souboj dvou celků z horních pater Západní konference ovládli Králové. V polovině střetnutí byl stav nerozhodný, ale v 50. minutě nakonec vstřelil rozdílovou branku Adrian Kempe, jenž zapsal svou patnáctou trefu v ročníku. Dallas se v závěru snažil marně.

Branky a nahrávky

8. Kupari (Fiala), 29. Kopitar (Doughty, Byfield), 50. Kempe (Fiala, Vilardi) – 27. Heiskanen (Hintz), 30. J. Robertson (Pavelski, Hintz).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Pheonix Copley (LAK) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 58:08



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:30

Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (LAK) 0+2

2. Roope Hintz (DAL) 0+2

3. Pheonix Copley (LAK) 28 zákroků

Share on Google+