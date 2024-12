Rangers v propasti: Laviolette na odchodu a Zibanejad na prodej?

New York Rangers čelí zásadním změnám – tým se propadl na dno Metropolitní divize, trenér Peter Laviolette balancuje na hraně odvolání a spekuluje se o výměně klíčových hráčů včetně Miky Zibanejada. Krize v jednom z nejslavnějších klubů NHL je zápas od zápasu hlubší.

New York Rangers zažívají těžkou sezónu plnou frustrace a nejistoty. Po sérii otřesných výkonů se tým propadl na poslední místo v Metropolitní divizi a tlak na hlavního trenéra Petera Lavioletta dosáhl vrcholu. Podle deníku New York Post tým ztratil důvěru ve svého kouče, což by mohlo vést k jeho odvolání.

Během segmentu „32 Thoughts“ na Sportsnet komentoval situaci i uznávaný novinář Elliotte Friedman. „Laviolette ví, že je to práce založená na výsledcích,“ uvedl. „A v Rangers se zdá, že jsme daleko od konce velkých změn.“

Generální manažer Chris Drury údajně neustále zvažuje výměny hráčů, aby tým znovu nastartoval. Mezi jmény, o kterých se spekuluje, je obránce K’Andre Miller a útočníci jako Chris Kreider, Reilly Smith nebo Sam Carrick. Největší šok by však mohl přinést odchod Miky Zibanejada.

Švédský veterán, který má ve smlouvě klauzuli o zákazu výměny, údajně naznačil ochotu ji za správných podmínek zrušit. Podle zdrojů by mohl být přestup Zibanejada dalším zásadním krokem v přestavbě týmu. „Možná se pletu, možná to nebude Zibanejad,“ řekl Friedman. „Ale zdá se, že Rangers jsou otevřeni jakékoli možnosti.“

Zibanejad letos odehrál 35 zápasů, ve kterých si připsal 21 bodů (6 gólů, 15 asistencí), což je na hráče jeho kalibru podprůměrné. Laviolette se dokonce rozhodl experimentovat a přesunul Zibanejada na druhou přesilovkovou formaci, což je změna, kterou švédský útočník v Rangers během své devítileté kariéry jen zřídka zažil.

„Teď není čas na sebelítost,“ prohlásil Zibanejad po tréninku. „Mým úkolem je teď pomoci té formaci, kde budu.“

Rangers se očividně snaží nalézt řešení, jak zachránit sezonu, která se zatím vyvíjí katastrofálně. Klub se připravuje na možné personální změny na ledě i mimo něj. Fanoušci doufají, že bouřlivé období skončí návratem k vítězstvím, ale budoucnost Petera Lavioletta i klíčových hráčů zůstává nejistá. Překopat se totiž může úplně všechno.

Share on Google+