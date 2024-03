Rangers uspěli proti Coloradu a ukončili sérii MacKinnona. Příchuť porážky poznal Nashville

Dnešní noc se nesla v duchu končících sérií. Nathan MacKinnon nedokázal bodovat na domácím ledě a nakonec se musel se svými spoluhráči sklonit před Rangers, kteří uspěli po samostatných nájezdech. Po hodně dlouhé době odešel ze zápasu bez bodového zisku i Nashville.

FLORIDA PANTHERS - NEW YORK ISLANDERS

2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Islanders vyzráli na Floridu

Islanders zvládli velmi těžké utkání na ledě Floridy a nenápadně se vrátili do boje o vyřazovací boje. Panthers v zápase dvakrát vedli, v obou případech o svůj náskok rychle přišli.

Branky a nahrávky

9. Tarasenko (Barkov, Kulikov), 27. Barkov (Reinhart, Mikkola) – 14. Pulock (Pageau, Cizikas), 29. Barzal (Pulock, Cizikas), 31. Pageau (Cizikas, Pelech).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/6 | Trestné minuty: 12 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (FLA) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:33.

Semjon Varlamov (NYI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

MONTREAL CANADIENS - PHILADELPHIA FLYERS

4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Montreal uhájil svojí arénu

Philadelphii nebyly v průběhu třetí třetiny uznány dvě branky, kvůli čemuž šla do koncovky za stavu 0:2. Riskovala hru bez brankáře a hned dvakrát inkasovala do prázdné klece, přičemž střelecky pouze korigovala skóre na 1:3 (než dostala čtyři sekundy před koncem další zmíněný gól do prázdné branky).

Branky a nahrávky

13. Suzuki (Slafkovský, Matheson), 17. Ylönen (Struble, Suzuki), 58. Armia (Matheson, Guhle), 60. J. Evans (Matheson, Armia) – 59. Tippett (Hathaway, Konecny).

Statistika

Střely na bránu: 17 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 14 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Cayden Primeau (MTL) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 59:38

Samuel Ersson (PHI) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 57:48



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:40



Tři hvězdy utkání

1. Cayden Primeau (MTL) - 29 zákroků

2. Nick Suzuki (MTL) - 1+1

3. David Savard (MTL) - 0+0

OTTAWA SENATORS - CHICAGO BLACKHAWKS

2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Ottawa potvrdila formu

Senators v závěru základní části chytají velmi dobrou formu. Dneska v noci dokázali dokráčet ke čtvrté výhře v řadě, když porazili Chicago 2:0. Anton Forsberg k čistému kontu potřeboval 19 zákroků.

Branky a nahrávky

1. Giroux (Bernard-Docker), 7. Kelly.

Statistika

Střely na bránu: 34 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Petr Mrázek (CHI) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 57:31



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:54

Petr Mrázek (CHI) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 57:31



Tři hvězdy utkání

1. Anton Forsberg (OTT) - 19 zákroků

2. Parker Kelly (OTT) - 1+0

3. Jake Sanderson (OTT) - 0+0

PITTSBURGH PENGUINS - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Malkin hvězdou utkání

Jevgenij Malkin prokázal proti Blue Jackets svoji kvalitu, dvakrát se střelecky prosadil a nasměroval svůj tým k vítězství. Columbus se v závěru pokoušel o vyrovnání, ale neměl i potřebné štěstí.

Branky a nahrávky

30. Malkin (Letang, Rust), 37. Malkin (Crosby, Bunting), 41. D. O'Connor (Crosby, P. Joseph) – 26. Olivier (Severson, Sillinger), 34. Sillinger (Texier, Provorov).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 19 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovič (PIT) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,4 %, odchytal 60:00

Dabiil Tarasov (CBJ) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,6 %, odchytal 57:45



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) - 2+0

2. Drew O'Connor (PIT) - 1+0

3. Sidney Crosby (PIT) - 0+2

TORONTO MAPLE LEAFS - WASHINGTON CAPITALS

5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Výborný výkon Toronta

Toronto se dneska v noci prezentovalo skvělým výkonem, který přetavilo ve vítězství 5:1. Capitals po sérii vítězství tahali za kratší konec a nedokázali být svému sokovi vyrovnaným soupeřem.

Branky a nahrávky

11. Giordano (Knies), 21. Bertuzzi (Brodie, Matthews), 32. Dewar (Reaves, Kämpf), 42. McMann (Tavares, Benoit), 51. Bertuzzi – 26. Dowd (Jensen, Lapierre).

Statistika

Střely na bránu: 48 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Joseph Woll (TOR) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00

Charlie Lindgren (WSH) – 43 zákroků, 5 OG, úspěšnost 89,58 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:15

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41



Tři hvězdy utkání

1. Tyler Bertuzzi (TOR) - 2+0

2. Bobby McMann (TOR) - 1+0

3. Mark Giordano (TOR) - 1+0

CAROLINA HURRICANES - DETROIT RED WINGS

4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Hurricanes si zajistili play-off

Góly v tomto zápase přinesla pouze druhá třetina. Hurricanes v ní dokonale využili svojí převahy, prosadili se hned čtyřikrát a duel rozhodli. Red Wings schytali další těžkou porážku.

Branky a nahrávky

25. S. Aho II (Guentzel, Jarvis), 26. Jarvis (S. Aho II, Guentzel), 31. Nečas (Je. Kuzněcov, Martinook), 37. Skjei (S. Aho II, Jarvis).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

James Reimer (CAR) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:37



Tři hvězdy utkání

1. Seth Jarvis (CAR) - 1+2

2. Frederik Andersen (CAR) - 24 zákroků

3. Sebastian Aho (CAR) - 1+2

MINNESOTA WILD - SAN JOSE SHARKS

3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Minnesota si dokázala poradit

Po dvou vyrovnaných třetinách se rozhodovalo v posledních dvaceti minutách. Minnesota tuhle část hry zvládla lépe a dokráčela k vítězství 3:1.

Branky a nahrávky

17. Eriksson Ek (Kaprizov, Boldy), 41. Boldy (Kaprizov), 60. Hartman (Gustavsson) – 30. Granlund (Rutta, M. Vlasic).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00

Mackenzie Blackwood (SJS) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:27



Česká a slovenská stopa

Filip Zadina (SJS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:55

Jan Rutta (SJS) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Boldy (MIN) - 1+1

2. Kirill Kaprizov (MIN) - 0+2

3. Filip Gustavsson (MIN) - 26 zákroků

ST. LOUIS BLUES - CALGARY FLAMES

5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

St. Louis drží naději

St. Louis v tomhle zápase nebylo herně lepším týmem, i tak dokázalo najít cestu ke dvěma bodům a udrželo si naději na postup do play-off. Dvě asistence si připsal brankář Jordan Binnington.

Branky a nahrávky

14. Z. Bolduc (Toropčenko, Binnington), 24. Neighbours (Thomas, Parayko), 29. Bučněvič (Neighbours, Krug), 43. Saad (Kyrou), 59. Bučněvič (Krug, Binnington) – 15. Kuzmenko, 19. Huberdeau (Weegar, R. Andersson), 37. Kuzmenko (Kadri, Weegar).

Statistika

Střely na bránu: 19 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Wolf (CGY) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 57:57

Jordan Binnington (STL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:10



Tři hvězdy utkání

1. Jake Neighbours (STL) - 1+1

2. Brandon Saad (STL) - 1+0

3. Alexej Kuzmenko (CGY) - 2+0

WINNIPEG JETS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Golden Knights důležité vítězství

Slabá výsledková forma Winnipegu nebere konce. Ačkoliv byli Jets v zápase jednoznačně aktivnějším týmem, nakonec odešli znovu poraženi. Vegas o své výhře rozhodli v 55. minutě a následně se dvakrát trefili i do prázdné branky.

Branky a nahrávky

24. Monahan (Ehlers, DeMelo) – 16. Dorofejev (Karlsson), 55. Barbašev (Mantha, Whitecloud), 59. Barbašev, 60. Eichel (Karlsson).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 0/1 | Trestné minuty: 24 – 22



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:37

Logan Thompson (VGK) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 59:53



Česká a slovenská stopa

Bez české nebo slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (VGK) - 39 zákroků

2. Josh Morrissey (WPG) - 0+0

3. Ivan Barbashev (VGK) - 2+0

COLORADO AVALANCHE - NEW YORK RANGERS

2:3sn. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Nájezdy pro Rangers

Colorado nedokázalo využít své střelecké převahy a nakonec prohrálo s Rangers po samostatných nájezdech. Navíc skončila i série Nathana MacKinnona, který bodoval v předchozích pětatřiceti domácích utkáních v řadě.

Branky a nahrávky

40. Mittelstadt (Duhaime, Manson), 53. Toews – 43. Kakko, 50. Kreider (Trocheck, Panarin), rozh. náj. Panarin.

Statistika

Střely na bránu: 40 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 65:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 64:51



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) - 0+1

2. Devon Toews (COL) - 1+0

3. Igor Šesťorkin (NYR) – 38 zákroků

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Výborný výkon Oilers

Edmonton vybojoval na svém ledě důležité vítězství 4:1 nad Los Angeles, díky čemuž navýšil svůj náskok na druhém místě Pacifické divize. Oproti tomu Kings klesli na pozici divoké karty, když je dokázalo přeskočit Vegas.

Branky a nahrávky

6. McDavid (Ekholm, Bouchard), 40. Henrique (Draisaitl, McDavid), 46. Bouchard (McDavid, Draisaitl), 60. Ceci (Draisaitl) – 54. Kaliyev (Byfield).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 59:33

Cam Talbot (LAK) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 57:17



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 1+2

2. Stuart Skinner (EDM) - 32 zákroků

3. Leon Draisaitl (EDM) - 0+3

ARIZONA COYOTES - NASHVILLE PREDATORS

8:4 (2:2, 4:1, 2:1)

Série Predators skončila

Osmnáctizápasová šňůra s bodovým ziskem se Predátorům v Arizoně přetrhla, přestože díky trefám Jasona Zuckera rychle vedli 2:0. Kontaktní gól McBaina Kojoty nastartoval k mimořádně produktivnímu ofenzivnímu výkonu. Clayton Keller v rozhodující druhé třetině zaznamenal jeden gól a tři asistence a částečně přispěl k prvnímu hattricku v kariéře Logana Cooleyho, jenž na konci zápasu uzavřel stav na 8:4.

Branky a nahrávky

8. McBain (Doan), 17. L. Cooley (Crouse), 28. Keller (Kerfoot, Guenther), 29. L. Cooley (Keller), 33. Bjugstad (Keller, Schmaltz), 37. Schmaltz (Keller, Durzi), 54. Maccelli (Doan), 59. L. Cooley – 3. Zucker (Glass, Sissons), 6. Zucker (Glass), 32. Nyquist (F. Forsberg, Josi), 57. F. Forsberg (Josi, Barrie).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 37 | Přesilová hra: 1/3 – 2/2 | Trestné minuty: 9 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Ingram (ARI) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 21 zákroků, 6 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 40:00

Kevin Lankinen (NSH) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 1,0 %, odchytal 18:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Logan Cooley (ARI) - 3+0

2. Clayton Keller (ARI) - 1+3

3. Nick Schmaltz (ARI) - 1+1

SEATTLE KRAKEN - ANAHEIM DUCKS

4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Seattle rozhodl v závěru

Anaheim nebyl daleko od vítězství, po nezvládnutém závěru ale odchází s prázdnou. Rozhodující branku vstřelil v 54. minutě Tye Kartye.

Branky a nahrávky

30. Schwartz (Eberle, McCann), 47. Burakovsky (Schultz, McCann), 54. Kartye (Gourde, Oleksiak), 56. Beniers (McCann, Burakovsky) – 43. Lundeström (Silfverberg, Vaakanainen), 43. Silfverberg.

Statistika

Střely na bránu: 28 – 23 | Přesilová hra: 3/10 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 27



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:40

Lukáš Dostál (ANA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:41



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:41



Tři hvězdy utkání

1. Tye Kartye (SEA) - 1+0

2. André Burakovsky (SEA) - 1+1

3. Jared McCann (SEA) - 0+3

VANCOUVER CANUCKS - DALLAS STARS

1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Dva body pro Dallas

I zápas ve Vancouveru se rozhodoval v závěru třetí třetiny. V 57. minutě poslal Stars do vedení Jamie Benn a následně se prosadil střelou do prázdné branky i Jason Robertson. Dallas vyhrál 3:1.

Branky a nahrávky

28. J. Miller (Garland, Blueger) – 19. Hintz (J. Robertson, Benn), 57. Benn (Pavelski, Hintz), 58. J. Robertson (Pavelski, Hintz).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 2/5 | Trestné minuty: 12 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (VAN) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 57:28

Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:34



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:51

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:32



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) - 27 zákroků

2. Casey DeSmith (VAN) - 31 zákroků

3. Jamie Benn (DAL) - 1+1

