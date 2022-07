Rangers ulovili Trochecka. Lehké rozhodnutí, říká centr

Ač to byla jedna z největších smluv, která se v první den otevření trhu podepsala, moc se o ní nemluvilo. Tak nějak zapadla do zapomnění. Rangers si však mnou ruce. Na dlouhá léta totiž vyřešili palčivou pozici druhého centra. Kádr z Manhattanu vyztuží Vincent Trocheck.

Rangers měli ve středu útoku dlouhodobě potíž. Před několika lety jim dost možná k velkým úspěchům chyběl první centr, tu roli tehdy musel zastávat Derek Stepan. Chvíli to trvalo i Miku Zibanejadovi, než se zařadil mezi ligové hvězdy.

Nyní mají Rangers na centru hned dva velice schopné borce. Vedle švédského reprezentanta se totiž zařadí Vincent Trocheck, jehož práci si pochvalovali na Floridě i naposled v Carolině. Více než slušná produkce, schopnost hrát přesilovky i oslabení, nadprůměrná vhazování či kladný vztah s koučem Gallantem.

Právě tenhle balíček schopností přivedl vedení Rangers k závěru, že pustí jak Ryana Stromea, tak Andrewa Coppa. Oba zmiňovaní přitom podepsali velice finančně podobné smlouvy jako Trocheck, rozdíl byl v počtu let.

Trocheck podepsal hned na sedm sezon, a to s roční gáží 5,625 milionů dolarů. Pořádná pálka, nad kterou nejeden fanoušek Blueshirts kroutil hlavou. Ale to je asi tak vše, co mohli příznivci udělat.

„Dívali jsme se na mnoho hráčů, centrů bylo opravdu hodně. V hokeji je to klíčová pozice, na které nám vznikla mezera. Jsme nadšení, že k nám jde právě Vincent,“ povídal generální manažer Drury.

Spokojený byl pochopitelně i hráč sám: „Když jsme šli na trh, na Rangers jsme se dívali jako na jeden z mála týmů, do kterého bych dobře zapadnul. V podstatě to byla naše první volba. Když vyjádřili zájem, nepřemýšlel jsem.“

Dobrá zpráva to však není pro Filipa Chytila. Mnozí fanoušci nadhazovali, že by český útočník, jemuž se náramně povedlo poslední play off, mohl zaplnit díru, která po odchodech Stromea a Coppa vznikla. Drury a spol. mu však očividně tolik nevěří. Vypadá to, že z toho bude opět „jenom“ třetí brázda.

