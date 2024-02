Rangers si poradili s Tampou! Toronto zvládlo duel s Dallasem

Rangers mají po pauze velmi dobrou formu a tentokrát to pocítili hokejisté Tampy, kteří v New Yorku prohráli 1:3. Dva body získalo také Toronto, které si v atraktivním duelu poradilo s Dallasem.

NEW YORK RANGERS - TAMPA BAY LIGHTNING

3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Rangers vyzráli na Tampu

Rangers po skalpu Colorada předvedli další výtečnou práci v defenzivě a dokázali umlčet i další ofenzivně laděný tým. Tampu na svém ledě porazili 3:1 a potvrdili, že se po All-Star pauze nachází ve výborné formě. Tampa naopak na své výsledky z ledna nedokázala dnes navázat. Navíc znovu přišla kvůli zranění o Michaila Sergačjova.

Branky a nahrávky

22. Vesey (Goodrow, T. Pitlick), 38. Brodzinski (Kreider, Wheeler), 59. Vesey (Goodrow, Trocheck) – 46. Hagel (Černák, Kučerov).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (NYR) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:35



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:40



Tři hvězdy utkání

1. Jimmy Vesey (NYR) - 2+0

2. Jonny Brodzinski (NYR) - 1+0

3. Jonathan Quick (NYR) - 18 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - DALLAS STARS

5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Maple Leafs přetlačili Dallas

Utkání nabídlo to, co se očekávalo. Hrál se útočně laděný zápas, který nakonec přinesl vítězství domácímu Torontu. To zareagovalo ve třetí části na srovnání Stars dvěma rychlými góly a následně dokázalo odolat tlaku svého soupeře, který pouze snížil.

Branky a nahrávky

7. W. Nylander (Rielly), 24. Tavares (W. Nylander), 33. Matthews (Tavares), 52. Marner (Matthews, Knies), 52. W. Nylander (Tavares) – 15. Benn (Pavelski, J. Robertson), 18. Dadonov (Dellandrea, R. Suter), 52. Dadonov (TS), 59. W. Johnston (Heiskanen, Marchment).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 31 | Přesilová hra: 3/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:57

Scott Wedgewood (DAL) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 57:06



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:13



Tři hvězdy utkání

1. William Nylander (TOR) - 2+1

2. John Tavares (TOR) - 1+2

3. Jevgenij Dadonov (DAL) - 2+0

CHICAGO BLACKHAWKS - MINNESOTA WILD

1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Minnesota slaví těsné vítězství

Hokejisté Minnesoty nedostali na ledě Chicaga nic zadarmo a pořádně se na vítězství nadřeli. Těsný zápas rozhodl ve třetí třetině Marcus Foligno, za Blackhawks vstřelil jediný gól jeho bratr Nick. Chicago si připsalo pátou prohru v řadě.

Branky a nahrávky

34. N. Foligno (Kurashev, T. Raddysh) – 13. Lucchini (Lettieri, Duhaime), 51. M. Foligno (Lettieri, Faber).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 57:33

Filip Gustavsson (MIN) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 59:56



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 57:33



Tři hvězdy utkání

1. Vinni Lettieri (MIN) - 0+2

2. Nick Foligno (CHI) - 1+0

3. Marcus Foligno (MIN) - 1+0

Share on Google+