Rangers šesti góly zničili Pittsburgh. Detroit otočil zápas s Torontem

12. října 7:10Jan Šlapáček
Velkolepý hrací den je minulostí. Do akce se dostalo všech šestnáct týmů a rozhodně bylo co sledovat. Výrazné vítězství si v noci zapsali hokejisté Rangers, kteří nasázeli Pittsburghu na jeho ledě šest gólů. Cenný skalp si v noci připsal Detroit, kterému se povedlo otočit duel s Torontem.
Rangers měli v dnešním utkání s Penguins velkou motivaci, protože právě celek z Pensylvánie je v úvodním zápase ročníku dokázal porazit. Tentokrát to byl úplně odlišný příběh. Rangers byli jednoznačně lepším týmem, vytvořili si spoustu šancí a dokráčeli k výhře 6:1. Pittsburgh naopak prohrál poprvé v sezóně.
Po neúspěšném vstupu do sezóny si zlepšili náladu i hokejisté Detroitu. Ti sice proti Torontu nezačali dobře a po první třetině prohrávali o dva góly, nakonec ale dokázali zabrat a vyhráli 6:3. Ve velké formě se ukázal veterán Patrick Kane, který vstřelil jeden gól a další dva vytvořil.
Pořádně dramatický byl v noci souboj Colorada s Dallasem. Oba celky předvedly fanouškům parádní podívanou, kterou za stavu 4:4 musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich ten rozhodující k nelibě fanoušků Avalanche proměnil Mikko Rantanen a nasměroval Stars k výhře nad divizním rivalem.
Třináctigólovou přestřelku pak nabídl souboj dvou kalifornských týmů. San Jose znovu ztratilo výborně rozehrané utkání a prohrálo s Anaheimem 6:7 po prodloužení.
Winnipeg Jets - Los Angeles Kings
3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky
5. Iafallo (Connor, Vilardi), 39. Scheifele (M. Barron), 52. Scheifele (Morrissey, Vilardi) – 21. M. Anderson (Doughty, Kempe), 30. Kempe (Kopitar, Kuzmenko).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 0/5 | Trestné minuty: 15 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Darcy Kuemper (LAK) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:21
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) - 2+0
2. Adrian Kempe (LAK) - 1+1
3. Connor Hellebuyck (WPG) - 29 zákroků
Calgary Flames - St. Louis Blues
2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Branky a nahrávky
15. Coronato (Farabee, Kadri), 35. Coronato (Bahl) – 33. Neighbours (R. Thomas, Bučněvič), 35. R. Thomas (Snuggerud, Faulk), 52. Neighbours (Parayko, Fowler), 54. Suter (Tucker, N. Walker).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 28 | Přesilová hra: 1/6 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 56:45
Joel Hofer (STL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:58
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:22
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:02
Tři hvězdy utkání
1. Jake Neighbours (STL) - 2+0
2. Joel Hofer (STL) - 27 zákroků
3. Matt Coronato (CGY) - 2+0
Boston Bruins - Buffalo Sabres
3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
16. Zacha (Harris, Peeke), 31. Kastelic (McAvoy), 60. Kuraly (E. Lindholm, Kastelic) – 50. Zucker (Samuelsson).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 22 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Alex Lyon (BUF) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 57:45
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 7 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:35
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:25
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) - 21 zákroků
2. Pavel Zacha (BOS) - 1+0
3. Mark Kastelic (BOS) - 1+1
Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs
6:3 (0:2, 3:0, 3:1)
Branky a nahrávky
29. Kasper (P. Kane, DeBrincat), 35. Raymond (Larkin, Finnie), 39. P. Kane (DeBrincat, A. Johansson), 47. Raymond (P. Kane, DeBrincat), 59. Edvinsson (Talbot), 60. Copp – 3. Järnkrok (N. Roy, C. Tanev), 13. N. Roy (Rielly, Nylander), 43. Domi (Rielly).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Cam Talbot (DET) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 60:00
Anthony Stolarz (TOR) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 58:24
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Lucas Raymond (DET) – 2+0
2. Patrick Kane (DET) – 1+2
3. Alex DeBrincat (DET) – 0+3
Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils
3:5 (0:3, 2:0, 1:2)
Branky a nahrávky
28. Gourde (Point, Crozier), 38. McDonagh (Hagel, Crozier), 57. D. Raddysh (Bjorkstrand, Goncalves) – 9. Meier (Hischier, Mercer), 11. C. Brown (Gricjuk, L. Hughes), 14. Hischier (Meier, L. Hughes), 45. Bratt, 47. C. Brown (Gricjuk, Nemec).
Statistika
Střely na bránu: 17 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 56:43
Jacob Markström (NJD) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 59:48
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:13
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:01
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:29
Tři hvězdy utkání
1. Connor Brown (NJD) - 2+0
2. Nico Hischier (NJD) - 1+1
3. Jesper Bratt (NJD) - 1+0
Florida Panthers - Ottawa Senators
6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky
7. Marchand (S. Jones), 10. Rodrigues (Ekblad), 21. Ekblad (Marchand, S. Jones), 39. Lundell (Petry, Verhaeghe), 46. Samoskevich (Lundell), 52. Reinhart (Forsling) – 18. Pinto (Greig), 58. Pinto (Giroux).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 3/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Linus Ullmark (OTT) – 21 zákroků, 6 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 59:59
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Aaron Ekblad (FLA) - 1+1
2. Brad Marchand (FLA) - 1+1
3. Anton Lundell (FLA) - 1+1
New York Islanders - Washington Capitals
2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky
39. Duclair (Horvat, Palmieri), 45. Schaefer (Palmieri, Horvat) – 2. Fehérváry (Ovečkin, Carlson), 14. Protas (Chychrun, Wilson), 30. Leonard (Chychrun, Protas), 36. Protas.
Statistika
Střely na bránu: 36 – 29 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 56:09
Logan Thompson (WSH) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:44
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:53
Tři hvězdy utkání
1. Alexej Protas (WSH) – 2+1
2. Martin Fehérváry (WSH) – 1+0
3. Matthew Schaefer (NYI) – 1+0
Pittsburgh Penguins - New York Rangers
1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Branky a nahrávky
24. Kindel (C. Jones) – 8. Zibanejad (Carrick, Fox), 27. Fox (Edström), 30. Cuylle (Sheary, Laba), 37. Fox, 46. Rempe (Edström, Carrick), 55. Laba (T. Raddysh, Pärssinen).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 24 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 59:37
Igor Šesťorkin (NYR) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:40
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Adam Fox (NYR) - 2+1
2. Adam Edström (NYR) - 0+2
3. Benjamin Kindel (PIT) - 1+0
Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers
4:3pp. (0:1, 3:1, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
24. Stankoven (Blake, Nikišin), 30. Hall (Robinson), 39. Staal (Martinook), 65. Jarvis (Sebastian Aho, Gostisbehere) – 20. Tippett (Konecny, Zegras), 27. Brink (Cates, Grebjonkin), 56. Sanheim (Brink, Foerster).
Statistika
Střely na bránu: 39 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87 %, odchytal 64:41
Samuel Ersson (PHI) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 64:43
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) - 1+0
2. Jordan Staal (CAR) - 1+0
3. Logan Stankoven (CAR) - 1+0
Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens
2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Branky a nahrávky
25. Rinzel (Teräväinen, Nazar), 30. Bedard (Nazar, Teräväinen) – 23. Caufield (Z. Bolduc, Suzuki), 26. Z. Bolduc (Caufield), 60. Guhle (Suzuki, L. Hutson).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 2/10 | Trestné minuty: 39 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:59
Samuel Montembeault (MTL) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:46
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:37
Tři hvězdy utkání
1. Kaiden Guhle (MTL) - 1+0
2. Cole Caufield (MTL) - 1+1
3. Frank Nazar (CHI) - 0+2
Nashville Predators - Utah Mammoth
2:3pp. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
8. F. Forsberg (Martin), 34. Haula (Evangelista, Marchessault) – 3. L. Cooley (Guenther, Peterka), 52. McBain (Schmaltz, Durzi), 63. Guenther.
Statistika
Střely na bránu: 23 – 23 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,9 %, odchytal 62:40
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 62:16
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 62:16
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Guenther (UTA) - 1+1
2. Jack McBain (UTA) - 1+0
3. Filip Forsberg (NSH) - 1+0
Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets
4:7 (0:1, 2:2, 2:4)
Branky a nahrávky
27. Boldy (Eriksson Ek, Kaprizov), 29. Kaprizov (Boldy, Tarasenko), 50. Buium (Eriksson Ek, Boldy), 56. Kaprizov (Rossi, Buium) – 3. Miles Wood (Aston-Reese), 21. Marčenko (Voronkov, Provorov), 39. Marčenko (Voronkov, Werenski), 42. Werenski (Fantilli, C. Sillinger), 44. Marčenko (Werenski, Jenner), 51. Fantilli (Jenner), 59. Jenner (Coyle).
Statistiky
Střely na bránu: 52 – 32 | Přesilová hra: 4/8 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 25 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 58:40
Elvis Merzlikins (CBJ) – 48 zákroků, 4 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Marčenko (CBJ) – 3+0
2. Elvis Merzlikins (CBJ) – 48 zákroků
3. Matthew Boldy (MIN) – 1+2
Colorado Avalanche - Dallas Stars
4:5sn. (0:1, 2:2, 2:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
24. Nečas (MacKinnon, Malinski), 31. Brindley (Olofsson, Drury), 41. Lehkonen (MacKinnon, Nečas), 51. MacKinnon (Nečas, Burns) – 19. Harley (Rantanen, Lundkvist), 36. Bastian (Lindell, Heiskanen), 39. J. Robertson (Harley, Ljubuškin), 42. W. Johnston, rozh. náj. Rantanen.
Statistika
Střely na bránu: 39 – 22 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 65:00
Jake Oettinger (DAL) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+2, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:11
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21
Tři hvězdy utkání
1. Nathan MacKinnon (COL) - 1+2
2. Brock Nelson (COL) - 0+0
3. Thomas Harley (DAL) - 1+1
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks
3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky
33. Philp (K. Kapanen, Podkolzin), 40. Mangiapane, 59. Draisaitl (Nurse, McDavid) – 41. Boeser (Q. Hughes, DeBrusk).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 15 | Přesilová hra: 0/5 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Calvin Pickard (EDM) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Thatcher Demko (VAN) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 57:41
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:28
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 27:19
Filip Chytil (VAN) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:17
Tři hvězdy utkání
1. Noah Philp (EDM) – 1+0
2. Thatcher Demko (VAN) – 34 zákroků
3. Andrew Mangiapane (EDM) – 1+0
San Jose Sharks - Anaheim Ducks
6:7pp. (2:2, 3:2, 1:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
4. Toffoli (W. Smith, Celebrini), 12. Reaves (Gaudette, Leddy), 26. Ferraro (W. Smith, Celebrini), 31. Klingberg (Celebrini, W. Smith), 38. Gaudette (Wennberg, Orlov), 46. J. Skinner (Dellandrea, Orlov) – 12. C. Gauthier (McTavish, Gudas), 16. Sennecke (McTavish, Zellweger), 27. Killorn (Granlund), 40. Kreider (Leo Carlsson, Terry), 51. C. Gauthier (McTavish, Sennecke), 60. Kreider (Leo Carlsson, Terry), 61. Leo Carlsson (Granlund).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 43 | Přesilová hra: 2/4 – 2/4 | Trestné minuty: 13 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 36 zákroků, 7 OG, úspěšnost 83,7 %, odchytal 60:37
Petr Mrázek (ANA) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 59:49
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+1, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:59
Petr Mrázek (ANA) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 59:49
Tři hvězdy utkání
1. Macklin Celebrini (SJS) - 0+3
2. Will Smith (SJS) - 0+3
3. Leo Carlsson (ANA) - 1+2
Seattle Kraken - Vegas Golden Knights
2:1pp. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
28. Beniers (Eberle, Dunn), 65. McCann (Beniers, Dunn) – 45. Dorofejev (Stone, Eichel).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 64:56
Adin Hill (VGK) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 64:56
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:06
Tři hvězdy utkání
1. Jared McCann (SEA) - 1+0
2. Matthew Beniers (SEA) - 1+1
3. Joey Daccord (SEA) – 26 zákroků
