Rangers se chystají na Tampu. Přímá bitva mezi Winnipegem a Calgary!

V noci na čtvrtek bude k vidění pouze trojice utkání. Na čtvrté vítězství v řadě bude útočit probuzená Tampa, Calgary se může v přímém souboji přiblížit Tryskáčům. Olejáři baží po dalším cenném skalpu a prodloužení vítězné série.

V 1:30 odstartují hned dva duely. Do New Yorku míří Tampa, která poměří síly s Jezdci. Rangers si po dvou těsných porážkách proti New Jersey a Buffalu spravili chuť s Washingtonem, který definitivně přišel o naději na účast ve vyřazovací části. Tampa Bay se před vypuknutím play-off konečně zvedá a třemi výhrami v řadě dala zapomenout na hrozivou bilanci čtyř neúspěchů po sobě. Oba kohouti už pomalu ladí formu na vyvrcholení letošní sezony, kterým bude honba za stříbrným grálem.

V tuto hodinu se bude hrát také ve Winnipegu. Tam míří Calgary a půjde o velmi třaskavý duel, který bude mít velkou sledovanost. Nepůjde totiž jen o kanadskou klasiku, ale také o možnou velkou nápovědu v boji o divokou kartu. Plameny totiž na Tryskáče ztrácí právě dva body, ale mají o jeden odehraný zápas více. Zmíněný duel totiž hráči z Alberty trestuhodně ztratili s bezzubým Chicagem, které velmi překvapivě zvítězilo po základní hrací době. Jets tedy mohou odskočit až na čtyři body, čímž by Plameny téměř jistě potopili. Do všeho ovšem ještě mohou promluvit Predátoři. Ti ovšem také stejně jako Plameny nemají osud ve svých rukou.

Ve 4:00 se rozsvítí světla i v Honda Center. Zde bude k vidění souboj Davida s Goliášem. Olejáři jsou v tomto souboji považováni za jasného favorita, jelikož si v posledních duelech podmaňují soutěž, zatímco Kačeři nadále tápou. Edmonton dokonce pokukuje po čele konference. Západ ovšem stejně jako Pacifickou divizi vedou Vegas. Ti mají v závěru náskok tří bodů a neradi by se svého prvenství vzdali. Ducks už naopak po další neúspěšné sezoně přemýšlí nad draftovou loterií.

