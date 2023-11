Měl být jedním z tahounů útoku. Rangers Filipovi Chytilo věří, dokazuje to i kontrakt z jara na čtyři roky. Bohužel pro organizaci, a hlavně pro něj, trápí ho časté otřesy mozku. Ten poslední dává varovné signály. V Americe se dokonce bojí o Chytilovu kvalitu dalšího života.

Jsou to dva týdny, co Filip Chytil opustil 2. listopadu zápas proti Carolině v závěru druhé třetiny s nejméně čtvrtým otřesem mozku ve své mladé kariéře. V první třetině se střetnul s Jesperem Fastem. Sice to ještě zkusil, ale ve druhé periodě musel opravdu odstoupit.

U čtyřiadvacetiletého hráče, který byl od sezony 2018/19 mimo hru již desetkrát, panují obavy. Do toho není započítána jeho dvoutýdenní absence v tréninkovém kempu s blíže neidentifikovaným zraněním v horní části těla. Nezahrnuje to ani podezření na zlomenou lícní kost, kterou Chytil utrpěl při úderu hokejkou do obličeje během druhého zápasu českého týmu na letošním mistrovství světa a jejíž následky přetrvávaly hluboko do léta.

Není jasné, zda je Chytil geneticky náchylný k otřesům mozku. Ze spousty důkazů z minulosti je ale zřejmé, že otřesy mozku mohou zapříčinit další otřesy mozku, přičemž příznaky a délka rekonvalescence se s každým dalším poraněním mozku prodlužují.

K poslednímu z nich nedošlo proto, že by se Chytil na ledě dostal do zranitelné pozice. Skutečně se podíval nahoru, včas uviděl Fasta, takže byl schopen zmírnit dopad srážky. Nepomohlo to.

V New Yorku tak začínají mít obavy o jeho obyčejný život. „Chytil nevypadá, že by se měl v dohledné době vrátit na led. Minulou neděli už mohl skrz pravidla hrát, ale nehrál. Ještě ve středu se na ledě vůbec neobjevil,“ popisoval současné dění novinář Vince Mercogliano.

A dodal: „Jeden zdroj mi řekl, že otřes mozku měl minimálně čtyřikrát, možná i víckrát. Tohle už se ani netýká hokeje, ale spíše kvality života. Je pro něj těžké vrátit se na led a cítit se dobře. Jde o holé zdraví, jde to mimo hokej.“

Kdybychom ale přeci jen měli zmínit pohled Rangers, tak ti nemohou vědět, zda s Chytilem mohou počítat. Není to ničí vina, a už vůbec ne jeho, ale pokud bude status hráče č. 72 sporný, prioritou generálního manažera Chrise Druryho bude získat centra do třetí lajny.

Share on Google+