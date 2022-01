Rangers porazili Edmonton a dostali se do čela NHL

Úterní program nabídl pouze jedno utkání, které se odehrálo v Madison Square Garden. Domácí Rangers v této slavné hale dokázali po skvělém výkonu porazit Edmonton a dostali se do čela celé soutěže.

NEW YORK RANGERS - EDMONTON OILERS

4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Třetí výhra v řadě pro Rangers

Rangers se vezou na vítězné vlně a promítá se to i v tabulce. Po dnešním vítězství se celek z New Yorku dostal do čela celé NHL, když bodově dohnal Washington.

Oilers neodehráli přitom špatné utkání, střelecky byli aktivnější, skvělý Georgijev ale svůj tým v těžkých chvílích podržel.

Branky a nahrávky

6. Lafreniere (Strome, Lindgren), 24. Goodrow (Lafreniere, Strome), 44. Kreider (Fox), 55. Strome (Goodrow, Fox) – 34. McLeod (Benson, Turris).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (NYR) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2%, odchytal 59:18

Mikko Koskinen (EDM) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1%, odchytal 59:42



Československá stopa v utkání

Libor Hájek (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:54

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:58



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Strome (NYR) – 1+2

2. Alexis Lafreniere (NYR) – 1+1

3. Alexandar Georgijev (NYR) – 33 zákroků

