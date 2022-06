Rangers podepsali ruského rebela. Je to jen na oko?

Vedení newyorské organizace po konci sezony nezahálelo a hned pár hodin po závěrečném zápase série s Tampou Bay se dohodlo na smlouvě s útočníkem Vitalijem Kravcovem. Ruský útočník byl prozatím pro všechny činovníky Blueshirts tvrdým oříškem. Je otázkou, co s ním Drury a spol. vymyslí nyní.

Pro ty, kteří situaci s ruským talentem zapomněli. Kravcov si byl na podzim před sezonou jistý, že na tréninkovém kempu zaujal natolik, že je jeho setrvání v prvním týmu jasné. Navíc byl vybrán v prvním kole, důvěru čekal.

Avšak nestalo se, Kravcov byl poslán na farmu. To se mu tuze nelíbilo, seslání o patro níž odmítnul a utekl do Ruska, do mateřského Traktoru Čeljabinsk. Aby toho nebylo málo, Kravcov nedlouho poté zažádal o výměnu.

Ta nevyšla, Kravcov ještě před víkendem stále patřil Rangers. Končila mu však nováčkovská smlouva, a tak se Rangers rozhodli, že se s ním pokusí domluvit na nové.

A povedlo se! I přes to, že měl Kravcov na stole nabídku pokračování z Traktoru, podepsal v NHL na rok a 875 tisíc dolarů. Mnoho fanoušků bylo překvapených, proč se tak děje, možných vysvětlení je hned několik.

Jako první se nabízí možnost, že díky nové smlouvě nad ním stále Jezdci mají moc a má větší hodnotu, kdyby došlo k výměně. Ta se jeví jako nejpravděpodobnější možnost, nicméně není to žádná jistota. I když to vypadalo, že všechny mosty byly spáleny a trejd je jediným řešením, vedení Rangers bylo s Kravcovem během sezony v kontaktu.

Stále by totiž mohl být užitečným členem kádru. Své kvality určitě má, vidět byl zvlášť v play off KHL, kde zaznamenal deset bodů v patnácti zápasech.

Nutno říct, že by se tenhle scénář Rangers tuze hodil. Situace pod platovým stropem totiž není růžová, v létě končí smlouvy hned několika hráčům, kteří si budou chtít platově polepšit.

Uznejte sami – Frank Vatrano, Ryan Strome, Tyler Motte, Andrew Copp či Kaapo Kakko. Ti všichni budou čekat na nové smlouvy a je více než jasné, že se na všechny nedostane. Levný Kravcov by v té chvíli mohl sehrát zásadní roli.

