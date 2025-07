Chris Kreider dlouhá léta ztělesňoval tvář New York Rangers. Jenže i ty největší příběhy někdy končí. A ten Kreiderův v modrobílém dresu dospěl do finále letos v létě, kdy byl vyměněn do Anaheimu.

Byla to událost, která v hokejovém New Yorku zarezonovala. Nešlo jen o statistiky, i když i ty byly působivé: třetí nejlepší střelec v historii Rangers, rekordman v gólech v play off, lídr v přesilovkách. Kreider byl součástí každé éry poslední dekády, od finále Stanley Cupu 2014 až po poslední pokus o nový útok na titul. Nyní však poprvé oblékne jiný dres.

„Cítím se dobře,“ usmál se Kreider během rozhovoru pro The Athletic.

Rangers se rozhodli jednat včas. Po sezoně plné zklamání, ve které Kreider vinou zranění i týmové krize zaznamenal pouhých 22 branek (nejméně od sezony 2017/18), mu vedení klubu oznámilo, že bude k dispozici na trhu. Následovala spolupráce mezi hráčem a managementem, která vedla k dohodě s Anaheimem. Kreider měl sice Ducks na své částečné no-trade listině, ale po debatě s rodinou na výměnu kývl.

Zprvu to byl zvláštní pocit. „Poprvé jsem skočil na led v novém výstroji, někdo mi říkal, že vypadám divně,“ vyprávěl se smíchem. „Ale všechno je to součást procesu.“

Zlomovou roli hrálo i to, že v Anaheimu najde známé tváře. Jacob Trouba, Frank Vatrano, Ryan Strome, bývalí parťáci z Rangers, kteří ho přesvědčovali, ať do toho jde. „Trouba mě do toho, abych na Kreidse zatlačil, skoro donutil,“ žertoval Strome. „Ale myslím, že pro něj to nebylo snadné rozhodnutí. Je to hrdý Ranger a jedna z největších osobností klubu.“

Zdravotně však přichází Kreider po náročném období. Záda, viróza s příznaky podobnými závratím, a nakonec zlomená ruka, kvůli které musel na operaci. „Mám teď v ruce kus kovu. Tak trochu Wolverine,“ smál se. Rehabilitace proběhla rychle a už během léta dře v posilovně jako obvykle. O motivaci nemá nouzi. „Je to poprvé, co zažívám výměnu. Snad mě to nakopne správným směrem,“ doufá.

