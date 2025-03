Rangers hýbou s týmem. Ofenzivní posila je fuč, posiluje se obrana

New York Rangers se před uzávěrkou přestupů pustili do výrazných změn v sestavě a během jediného dne uskutečnili hned dvě významné výměny. Nejprve poslali Reillyho Smithe zpět do Vegas Golden Knights, aby následně získali obránce Carsona Soucyho z Vancouveru. Tyto tahy ukazují, že vedení Rangers stále hledá rovnováhu mezi bojem o play-off a budoucím směřováním týmu.

Reilly Smith byl součástí Golden Knights už při jejich vstupu do NHL a v roce 2023 s nimi oslavil zisk Stanley Cupu. Tehdy ho Vegas kvůli platovému stropu obětovalo a poslalo do Pittsburghu, který ho později vyměnil do New Yorku.

Rangers ho nyní posílají zpět do města hříchu a na oplátku získávají mladého forvarda Brendana Brissona a třetí kolo draftu 2025, které původně patřilo San Jose. Zároveň si ponechávají polovinu Smithova platu, což znamená, že Vegas získává zkušeného ofenzivního hráče s minimální finanční zátěží.

Smith letos v dresu Rangers odehrál 58 zápasů, ve kterých zaznamenal 10 gólů a 19 asistencí. Do posledních tří duelů už nenastoupil kvůli spekulacím o výměně. Vegas ho bere jako známou tvář, která ví, co se od ní očekává.

Zatímco Smith míří zpět na západ, Rangers přivádějí novou posilu do obrany. Carson Soucy se v poslední době v dresu Vancouveru trápil a Canucks se rozhodli dát mu nový impuls výměnou za volbu ve třetím kole draftu 2025. New York za něj neobětoval žádného hráče, což naznačuje, že si od něj slibuje hlavně stabilizaci obrany a větší fyzický důraz. V této sezoně odehrál 59 zápasů, připsal si 84 hitů a 92 zblokovaných střel, ale trápil se s defenzivním postavením proti rychlým útokům soupeřů.

Rangers tak během jediného dne změnili složení kádru a jejich přestupová strategie působí nejednoznačně. Na jedné straně se zbavují zkušeného ofenzivního hráče, na druhé přivádějí defenzivní posilu bez většího dopadu na platový strop. Tyto kroky ukazují, že klub stále váhá mezi přestavbou a snahou o okamžitý úspěch.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+