Rangers hostí derby o řeku Hudson, Wild v odvetě vyzvou Oilers

Zámořská NHL pokračuje šesti zápasy. V derby o řeku Hudson Rangers změří síly s Devils, třetí vzájemný zápas v deseti dnech odehrají Minnesota s Edmontonem. Zajímavou podívanou slibuje i souboj dvou ve formě hrajících celků Pittsburghu s Dallasem.

Hodně vyhlížené je derby mezi New Yorkem Rangers a New Jersey. Utkání bývá označováno jako Bitva o řeku Hudson, protože právě tato řeka odděluje arény obou mužstev.

Newyorští Rangers nabrali výbornou formu a z předešlých tří zápasů odešli jako vítězové, naposledy vyloupili arénu obhájce titulu z Colorada. New Jersey podává stabilní výkony od začátku sezóny, ne nadarmo je druhé v pořadí celé Východní konference, do zápasu navíc zamíří s cílem odčinit domácí prohru 4:6 s Islanders.

Vyrovnaný zápas slibuje střetnutí mezi Pittsburghem a Dallasem. Tučňáci vyhráli pětkrát za sebou, Dallas dvakrát. V celkovém součtu nicméně získali o jeden bod více hráči Stars, kteří navíc v případě výhry uzmou vedoucí pozice v Centrální divizi.

Domácí kapitán Sidney Crosby se pokusí zastínit rozjetého Jasona Robertsona v dresu soupeře. "Sid the Kid" nasbíral 38 kanadských bodů a v produktivitě soutěže je osmý, ovšem třiadvacetiletý Američan z Dallasu je na tom ještě lépe, se 42 body je nejbližším pronásledovatelem edmontonských hvězd McDavida s Draisaitlem.

Čistě kanadské klání mezi Montrealem a Calgary má svého favorita. Jsou jimi hosté, kteří ale poslední dva zápasy nezvládli a vypadli z příček zaručujících postup do play-off. To postup Canadiens by se rovnal překvapení, jemuž zatím nic nenasvědčuje, nicméně základní část je teprve ve své třetině a stát se může cokoliv.

Rozhodně není pravidlem, aby se od Ottawy očekávaly dva body. Dnes tomu ale tak bude, protože Senátoři na domácím ledě vyzvou trápící se Anaheim. Smithova družina půjde do utkání povzbuzena vítězstvím z Nashvillu, zatímco Kačeři prohráli sedmkrát z předešlých osmi případů a plní roli nejhoršího týmu soutěže.

Odvetné utkání sehraje Minnesota s Edmontonem. V noci z pátku na sobotu zvítězili domácí Olejáři výsledkem 5:2, přestože byli střelecky méně aktivní. Wild nicméně ví, jak na Oilers, protože na začátku prosince s nimi odehráli domácí zápas a tehdy slavili vítězství oni v poměru 5:3, takže favorita jen těžko tipovat.

Nejen úkolem Minnesoty, ale každého týmu, který se postaví Edmontonu, je zastavit úderné duo Connor McDavid – Leon Draisaitl, které v posledních sezónách vládne kanadskému bodování NHL. Ovšem i Minnesota má svého muže, co dokáže pravidelně rozhodovat zápasy a je jím Kirill Kaprizov, Rus, jenž na sebe dokáže vzít zodpovědnost, když je potřeba.

Do akce půjdou i Bluesmani s Predátory. St. Louis se potřebuje odrazit k lepším zítřkům, neboť v posledních sedmi utkáních vyhrálo pouze jednou. A soupeře má přijatelného, protože Nashville odešel jako poražený z posledních dvou střetnutí, hlavně domácí nezdar s Ottawou se rozhodně neočekával.

