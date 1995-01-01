Rangers dali sedm gólů na ledě Tampy! Edmonton se proti Flyers na výhru pořádně nadřel

13. listopadu 6:50Jan Šlapáček
Noc na čtvrtek přinesla čtyři zápasy a ve všech to bylo poměrně zajímavé. Kterým týmům se podařilo získat dva body?
První třetina mezi Lightning a Rangers byla pořádná přestřelka. Padlo v ní sedm gólů a z těsného vedení se radovali hosté. V dalším průběhu skórovali již jen Rangers, kteří nakonec vyhráli jednoznačně 7:3. Paradoxně jim k tomu stačilo pouze jednadvacet střeleckých pokusů.
Edmonton měl na ledě Flyers velkou herní převahu, nakonec ale byl ale rád, že dotáhl zápas do prodloužení, když byl v samotném závěru gól Philadelphie kvůli těsnému ofsajdu odvolán. V prodloužení se hrdinou Oilers stal Jack Roslovic, kterému se povedlo překonat jinak skvěle chytajícího Dana Vladaře.
Hlavní hvězdou noci se ale nakonec stal slovenský obránce Šimon Nemec, kterému se na ledě Chicaga povedlo zkompletovat hattrick. Třetí gól vstřelil Nemec v prodloužení a zajistil svému týmu druhý bod.
Tampa Bay Lightning - New York Rangers
3:7 (3:4, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky
7. Sabourin (Douglas, Finley), 14. Girgensons (Gourde, Bjorkstrand), 18. Guentzel (Moser) – 2. Cuylle (Fox, Panarin), 4. J. Miller (Zibanejad), 8. Lafrenière (Panarin, Soucy), 17. Borgen, 39. Trocheck (Panarin, Gavrikov), 46. Trocheck (Vaakanainen, Panarin), 58. Cuylle (Fox).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 8 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5 %, odchytal 40:00
Jonas Johansson (TBL) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 16:33
Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:55
Tři hvězdy utkání
1. Vincent Trocheck (NYR) – 2+0
2. Artěmij Panarin (NYR) – 0+4
3. Scott Sabourin (TBL) – 1+0
Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers
1:2pp. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
36. Mičkov (York, Konecny) – 20. Bouchard (McDavid, Savoie), 62. Roslovic (Savoie).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 61:19
Stuart Skinner (EDM) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 61:19
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 61:19
Tři hvězdy utkání
1. Jack Roslovic (EDM) - 1+0
2. Daniel Vladař (PHI) - 30 zákroků
3. Matvej Mičkov (PHI) - 1+0
Utah Mammoth - Buffalo Sabres
5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Branky a nahrávky
31. DeSimone (Carcone, Schmidt), 41. Peterka (Marino, Sergačjov), 44. Crouse (Peterka, McBain), 51. Schmaltz (Keller), 60. Keller (Schmaltz, L. Cooley) – 6. I. Rosén (Quinn, Byram), 27. I. Rosén (Östlund).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 24
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:00
Colten Ellis (BUF) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:50
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. John Peterka (UTA) - 1+1
2. Lawson Crouse (UTA) - 1+0
3. Nick DeSimone (UTA) - 1+0
Chicago Blackhawks - New Jersey Devils
3:4pp. (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
19. Bedard (Teräväinen, Bertuzzi), 44. Slaggert (Crevier, N. Foligno), 54. Lafferty (N. Foligno, Crevier) – 40. Nemec (Hischier, Meier), 51. Mercer (J. Hughes, Gricjuk), 57. Nemec (Noesen, J. Hughes), 64. Nemec (Markström, L. Hughes).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 37 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 63:28
Jacob Markström (NJD) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 63:28
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:34
Šimon Nemec (NJD) – 3+0, +4 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:27
Tři hvězdy utkání
1. Šimon Nemec (NJD) - 3+0
2. Jack Hughes (NJD) - 0+2
3. Sam Lafferty (CHI) - 1+0
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.