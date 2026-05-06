Rangers chystají velkou rošádu centrů. Cílí do Anaheimu, chtějí udat Trochecka

26. června 13:30David Zlomek
New York Rangers dál hledají nové hráče, podle zprávy The Athletic klub pokračuje v jednáních o výměně Vincenta Trochecka a preferuje balíček, který by přivedl mladého hráče, ideálně někoho, kdo už hraje v NHL. K zastupování útočníka, kterému ze sedmileté smlouvy (5,625 milionu ročně) zbývají dva roky, byl minulý týden najat Pat Brisson a agentura CAA.
Trocheck zakončil sezonu se 16 góly a 53 body v 67 zápasech. Málem byl přitom vyměněn už při uzávěrce přestupů, ale nakonec si ho Rangers ponechali, aby nyní získali větší protihodnotu. I když New York s prostorem téměř 26 milionů pod stropem nemá nutnost ho měnit, Trocheckovi bude brzy 33 let a Artěmij Panarin mu s produktivitou nepomůže. Ideální by tak bylo vyměnit ho co nejdříve, aby Rangers získali hodnotu pro svou přestavbu kádru. Pokud nezískají mladého hráče NHL, museli by se spokojit s draftovým kapitálem a prospekty.
Počet zájemců však podle zprávy klesá, a to především kvůli vyčkávání na osud detroitského Dylana Larkina. Čím dříve bude Larkin vyměněn, tím lépe pro Rangers, protože Trocheck by se rázem stal nejlépe hodnoceným dostupným centrem. Nezdá se totiž, že by Larkin otevřel své destinace mimo Floridu, Vegas a Minnesotu. Právě Wild tak o Trochecka nemají zájem, dokud je Larkin k dispozici.
Od 1. července se navíc Trocheckův dvanáctičlenný seznam klubů, kam nesmí být vyměněn, zúží na deset. V jednáních převažuje touha zůstat na Východě, ale to nevylučuje, že by mohl zakročit tým ze Západní konference. Ve hře by mohli být Ducks, pokud by vyměnili Masona McTavishe, Kings, kde by mohl částečně nahradit legendárního Anžeho Kopitara a znovu se sejít s Panarinem, nebo Kraken.
Z východních týmů se o jeho služby zajímalo Toronto jako o dalšího centra pod Austona Matthewse. Do hry by se mohli vložit i Bruins, bývalý zaměstnavatel z Caroliny, Montreal jako podpora za Nicka Suzukiho nebo Buffalo, které se po odchodech Bowena Byrama a Alexe Tucha znovu buduje.
Zajímavé je zastavit se u McTavishe. Frank Seravalli informoval, že Rangers vedou s Anaheimem pokročilá jednání, i když k výměně zatím nedošlo. „Anaheim podle všeho zvažuje dvě nabídky na McTavishe, které obdržel v posledních hodinách,“ potvrdil Pierre LeBrun z TSN.
McTavish by se pro přebudovávané Rangers dokonale hodil nejen pro současnost, ale i do budoucna, kdy bude stále pod smlouvou. Navíc logicky profiluje jako přímá náhrada za Vincenta Trochecka. „Vědomí, že za Trochecka mají připravenou schopnou náhradu v podobě McTavishe, by mohlo pomoci dotlačit jeho výměnu přes cílovou čáru,“ zmiňuje zpráva.