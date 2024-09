Rangers čekají těžká jednání. Pro podpis Šesťorkina uděláme cokoliv, hlásí šéf

Pro vedení New York Rangers začínají pořádně perné měsíce. Několika klíčovým hráčům budou končit smlouvy a budou chtít pořádný balík. Jejich generální manažer Chris Drury potvrdil, že klub udělá vše pro to, aby hvězdný brankář Igor Šesťorkin zůstal na Manhattanu co nejdéle.

„Uděláme všechno pro to, aby tu zůstal dlouhodobě,“ potvrdil Drury prot The Athletic.

Šesťorkin vstupuje do poslední sezony své současné smlouvy, přičemž už od 1. července mohl podepsat její prodloužení. Drury nenabídl aktuální informace o vyjednávání, ale je jisté, že Šesťorkin získá výrazné navýšení oproti 5,66 milionovému platu, který má od roku 2021.

Ruský brankář vede NHL v počtu vítězství (109) a procentuální úspěšnosti zákroků (92,1) a je druhý v počtu inkasovaných gólů nad očekávání (82,38) od podpisu současné smlouvy. Je to prostě třída, čehož si jsou obě strany vědomy. Osmadvacetiletý brankář navíc vyhrál Vezina Trophy a byl finalistou Hart Trophy v roce 2022 a ve 44 zápasech play-off v kariéře má úspěšnost 92,8 %.

Tři nejlépe placení brankáři v NHL jsou Sergej Bobrovskij (10 milionů dolarů), Andrej Vasilevskij (9,5) a Connor Hellebuyck (8,5). Podle odhadů PuckPedia budou mít Rangers před sezonou 2025/26 k dispozici téměř 30 milionů dolarů, ale mají podepsáno pouze 10 hráčů.

Dalším klíčovým hráčem, který má nárok na novou smlouvu, je jednička draftu 2020 Alexis Lafreniere. Drury doufá, že se mu podaří dlouhodobě podepsat i tohoto borce.

„V našich očích je stále lepší a lepší,“ řekl Drury. „Nebudu se tady pouštět o podrobností ve vyjednávání, ale určitě je pro nás zajímavým mladým článkem a doufáme, že stejně jako Igor tu bude dlouho."

