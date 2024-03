Rangers bez hvězdné posily? Na Manhattanu je s přestupy spokojenost

Loni New York Rangers přivedli Vladimira Tarasenka a Patricka Kanea a byl z toho výbuch v prvním kole play off. I když se v souvislosti s Rangers mluvilo o Jakeu Guentzelovi nebo Jasonu Zuckerovi, velké jméno nepřišlo. Chris Drury, GM týmu, jen vhodně doplnil tým.

Rangers přistoupili k uzávěrce výměn stejně jako před dvěma lety, kdy naplnili konkrétní potřeby a vyhnuli se nutkání získat drahý a okázalý přírůstek do kádru. V roce 2022 to fungovalo. Jsou přesvědčeni, že to bude fungovat i v roce 2024.

„Snažíme se uzavírat obchody, které pro nás mají největší smysl teď i do budoucna," řekl generální manažer Chris Drury. Rangers šli do tohoto týdne s vědomím, že potřebují pravé křídlo, centra do třetí lajny za Filipa Chytila a dalšího obránce.

Všechny tři získali v podobě pravého křídla Jacka Roslovice z Columbusu, centra Alexe Wennberga ze Seattlu a obránce Chada Ruhwedela z Pittsburghu. Všichni mohou být po této sezoně volnými hráči. „Není pochyb o tom, že tyto tři posily opravdu zapadají," dodal Drury.

A co víc, Rangers je získali, aniž by vyměnili volbu v prvním kole draftu, útočníka Kaapa Kakka nebo některého ze svých nadějných hráčů, zejména útočníků Brennana Othmanna a Gabea Perreaulta.

New York před dvěma lety postoupil do finále Východní konference poté, co získal Franka Vatrana, Andrewa Coppa, Tylera Motteho a obránce Justina Brauna. V minulé sezoně se Rangers vrhli do všeho po hlavě a před uzávěrkou přestupů získali Vladimira Tarasenka a Patricka Kanea. Nepomohlo to, Rangers prohráli v prvním kole Východní konference s New Jersey Devils.

Takže letos jinak a lépe? Velkou část by měl sehrát Roslovic. „Jeho bruslení, dovednosti, inteligence, to ho předurčuje hrát s elitními hráči," řekl Drury. „Myslím, že má schopnosti držet s nimi krok a tvořit hru, což jsme během jeho kariéry viděli už několikrát."

Wennberg bude při svém sobotním debutu centrem třetí formace Rangers. Bude také hrát oslabení a přebírat těžší obranné úkoly od Zibanejadovy formace. Rangers ho získali od Kraken za volbu ve druhém kole draftu NHL v tomto roce a volbu ve čtvrtém kole draftu v roce 2025.

Ruhwedel je nenápadnou posilou do defenzivy, ale vzhledem k tomu, že Jacob Trouba je se zraněním v dolní části těla mimo hru 2-3 týdny, bude potřebný hned. Rangers za Ruhwedela, jenž s Pittsburghem v roce 2017 vyhrál Stanley Cup, dali Tučňákům volbu ve čtvrtém kole draftu 2027.

„Získali jsme tři dobré hráče a jsme rádi, že je máme na palubě," řekl Drury.

