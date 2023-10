Rána pro Montreal. Bude se muset obejít bez Dacha

Velká komplikace vzniká pro trenérský štáb Martina St. Louise. Montrealu se totiž zranil Kirby Dach. O co konkrétně jde, organizace nesdělila, nicméně má jít o větší zranění, které Dacha vyřadí na delší dobu mimo hru. Na jeho místo je připraven naskočil Alex Newhook.

Dvaadvacetiletý útočník se zranil už v sobotu, kdy ho v první třetině utkání, které Montreal proti Chicagu vyhrál 3:2, srazil obránce Blackhawks Jarred Tinordi až na střídačku Chicaga.

Canadiens uvedli, že stále čekají na úplnou a správnou diagnostiku zranění a budou vědět více v příštích několika dnech.

"Je to těžké," řekl v pondělí trenér Canadiens Martin St. Louis. "Měl skvělý start do ročníku. Vidíte, jaký má potenciál a jakým způsobem hrál. Ale takový je hokej."

Dach, kterého si Chicago vybralo jako číslo tři v draftu 2019, byl do Montrealu vyměněn loni v létě. V minulé sezoně nasbíral v 58 zápasech 38 bodů (14 gólů a 24 asistencí) a letošní ročník zahájil dvěma asistencemi při středeční prohře 5:6 s Torontem.

"Dělá toho stašně moc," řekl St. Louis. "Bojuje. Přináší do hry fyzický aspekt. Sice není žádná mlátička ani stroj na hity, ale poctivě vyhrává puky zpět. Je to hráč, který vyhrává spoustu soubojů. A samozřejmě je skvělý v přechodové fázi. S pukem je skvělý, nesmírně inteligentní. Umí tvořit hru. Ukázal, že toho dokáže hodně."

Jeho místo na centru druhého útoku zaujme v dalším zápase proti Minnesotě Alex Newhook, který se tak pravděpodobně postaví mezi Joshe Andersona a Juraje Slafkovského.

"Je na nic, když přijdete o takového hráče, bez ohledu na to, na jak dlouho," pokrčil rameny Newhook. "Samozřejmě je to velká ztráta, kterou je třeba zaplnit, a já se budu snažit, abych se mi to podařilo."

Newhook, který do Montrealu přišel v létě z Colorada, navíc dokáže zahrát i na křídle. Je tak dokonalou záplatou na téměř každou pozici. "Je to jedna z mých předností, jsem všestranný a schopný uchytit se, kdekoliv je potřeba," dodal Newhook.

