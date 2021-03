Rána pro Floridu. Ekblad opustil led v bolestech

Byla to skoro hororová scéna. Aaron Ekblad, obránce Floridy, ve svém pásmu odehrával u mantinelu puk. Kamery už mířily dávno jinam. V tom se však zastavila hra a všechny oči směřovaly jenom na mohutného obránce. Ten se na ledě svíjel v bolestech a hřiště musel opustit až na nosítkách. Velká rána pro Floridu i Ekblada samotného.

„Je těžké vidět vašeho spoluhráče ležet na ledě. Asi bude na delší dobu mimo hru. Není to žádná dobrá zpráva, ale je to prostě součást hry,“ krčil rameny Ekbladův spoluhráč Jonathan Huberdeau.

„Muselo ho to fakt bolet, slyšeli jsme i jeho křik,“ vzpomíná ještě na nešťastný moment. „Je to na prd. Bude to bez něj těžké. Teď je nejdůležitější, aby se uzdravil. Budeme tu pro něj a budeme ho podporovat.“

Ekblad se letos stal jasným lídrem defenzivy Panthers. Na ledě tráví ze všech hráčů floridského celku jasně nejvíc času. Průměrně je to něco málo přes pětadvacet minut. Jednička draftu 2014 byla hodně vidět také na opačné straně kluziště. V 35 utkáních si Ekblad připsal 22 bodů, přičemž góly a asistence rozdělil stejným dílem.

„Letos byl skvělý,“ uznal trenér Floridy Joel Quenneville. „Dost se zlepšil a v podstatě jsme od něj nemohli chtít víc. Nejen, že dominoval v naší třetině, ale taky podporoval útok, byl nesmírně silný v naší přesilovce, hrál spoustu minut… Letos udělal velký krok dopředu a stal se z něj velký hráč.“

Postupem času se dokonce začaly objevovat spekulace, že by Ekblad klidně mohl zaútočit na Norrisovu trofej, která je udělována nejlepšímu obránci. Tak moc byl pro Floridu důležitý.

Hned během zápasu bylo jasné, že tohle není žádné krátkodobé zranění. Ekblad už zvládl operaci a odhadovaný návrat je 12 týdnů. Rozhodně tak nestihne žádný zápas ze základní části, možná ani první kolo play off, a tak je otázkou, jak si s tím Panthers poradí. Údajně sháněli posilu do obrany ještě předtím, než se Ekblad nešťastně zranil. Dá se tak předpokládat, že své hledání nyní ještě zintenzivní.

Na prodej by mohl být například Brandon Montour z Buffala, Sami Vatanen z New Jersey či David Savard z Columbusu. Všechny tři zmíněné spojuje jedna věc, a sice konec smlouvy po současné sezoně.

Bude zajímavé sledovat, jak tuto situaci Florida vyřeší.

My přejeme brzké uzdravení.

