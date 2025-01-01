Rána pro českou kliku v Bostonu. Blümel nepřesvědčil, hrozí mu farma i odchod jinam

5. října 21:27Tomáš Zatloukal
Mnozí už viděli Matěje Blümela vedle Davida Pastrňáka či Pavla Zachy... Když už ne na ledě, tak aspoň v jedné kabině. Nadšenci, čistokrevní optimisté, ale i sběrači lajků a srdíček z řad hokejových psavců. Jenže jako by zapomínali na to, že český forvard čelí v Bostonu konkurenci - byť ne třeba nadpozemsky kvalitní, zato početné. A místo v sestavě Bruins mu rozhodně předem nerezervovala ani skromná smlouva. Do "áčka" se nakonec pro start sezony nejlepší střelec AHL za ročník 24/25 neprobil. A je teď k dispozici všem ostatním klubům NHL.
Blümel roky čekal na šanci v Dallasu.
Trpělivě dřel, snažil se odvádět co nejlepší výkony. Ostatně i vedení Hvězd se s ním loučilo se slovy, že pro místo nahoře udělal, co mohl. Nestačilo to. A nestačí to pro tuto chvíli ani nyní, u Medvědů.
Že to se synem bývalého známého rozhodčího Petra a odchovancem pardubického hokeje nevypadá dobře dávaly tušit tristní statistiky z přípravy. Jediný bod za čtyři mače? Málo...
Nový kouč Marco Sturm se ho zastával, ale i z jeho slov bylo cítit, že od Blümela čekal větší kejkle a potřebuje od něj vidět víc. "Jsem přesvědčený, že to v něm je. Ale zatím toho žel příliš neukázal," mluvil o jeho ofenzivním přínosu.
A tak během nedělního odpoledne přišla očekávaná zpráva - Blümel míří na listinu nechráněných hráčů.
Ostatní organizace v NHL mají den na to, aby si pětadvacetiletého útočníka bezplatně stáhly. Žádná protihodnota, stačilo by se jen zavázat k přebrání nevysokého Blümelova kontraktu (jeden rok, 875 tisíc dolarů).
Blümel rozhodně stojí za zvážení.
Ano, možná to není ryzí posila pro první tým a v jeho hře je pořád nejeden nedostatek, ale za ty peníze?
Na farmě naposledy nasázel 39 gólů a při příznivé souhře okolností by přece jen mohl kus svého střeleckého kumštu předvést i mezi elitou. Šanci čerstvě dostali i na první pohled dost možná větší outsideři, jako třeba Connor Ingram.
Není třeba skládat zbraně, Blümel by to stejně neudělal. Je srdcem bojovník, o místo v NHL se příkladně rve a už pro to mu je tak snadné až nekriticky přát.
A co když skončí na bostonské farmě (což se předpokládá)? Nebude všem dnům konec. Vždyť je základní část dlouhá, rovnováha sil se přelévá a Bruins budou mít rádi luxus v podobě takového hráče v záloze, pro případ zdravotních trablů. Klidně jako potenciální výpomoc na přesilovkách...
Třeba se ještě v šatně Black&Gold tři borci z Česka potkají.
A možná jich bude i kvartet (Šimon Zajíček právě zaškytal). V tuto chvíli jsou karty každopádně rozdané jinak a je potřeba je tak pojmenovat, Zajíček už do Providence zamířil a Blümel je v rezervě Bruins už jednou bruslí.
Změnit to může jedině, jako pověstný deus ex machina, zásah jednoho z 31 konkurenčních generálních manažerů.
