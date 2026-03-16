Rána, co odpálila obrat Tampy. Terč? Slovenský klenot Slafkovský!

27. dubna 20:53

Tomáš Zatloukal

Potřetí za sebou vyšel naprázdno, přesto zaplnil Juraj Slafkovský domovskou stránku snad každého webu o NHL na obou koncích Atlantiku. Nemilosrdný hit od Maxwella Croziera zkrátka obletěl hokejový svět. V play-off debutující zadák, nositel v branži tuze slavného příjmení, si počíhal na jednu z nejvýraznějších tváří montrealských Canadiens uprostřed kluziště a odstartoval svým důrazem povstání Bolts - ze stavu 0:2 nakonec byl triumf 3:2!

Slafkovský schytal v sérii další tvrdou pecku.

Během mače číslo 2 poslal košického rodáka k zemi ostrou pravačkou na bradu Brandon Hagel, když zase jednou ukázal, že mu bitky nejsou vůbec cizí, a dal o hlavu většímu kanonýrovi cennou lekci.

Tentokrát si na autora hattricku z úvodní partie série počíhal Crozier.

A nakopl tím své kumpány. "Tenhle hit nás v pravý čas vtáhl zpátky do zápasu," povídal Jake Guentzel, jeden ze dvou borců, co se následně o obrat postarali svými góly.

"Střídačku to dostalo do varu, někdy může právě takový moment zvrátit průběh večera," dodal produktivní Američan (v sérii 1+6).

To on se na konci prostřední dvacetiminutovky postaral o gól do šatny, v závěrečné periodě pak úřadoval, i za jeho asistence, Hagel.

 

Tandemem zásahů vyrval domácímu mančaftu výhru z rukou, postaral se o vyrovnání stavu série na 2:2 na zápasy a umocnil své renomé jednoho z nejvýraznějších plejerů letošních bojů o Stanley Cup.

To Slafkovský měl k euforii daleko. Zatímco při jeho třígólovém představení mu statistici napočítali sedm střel, za další tři duely dohromady už udělali jen pět čárek.

Neujala se žádná, nulu má jednička draftu z roku 2022 i v počtu asistencí. Už je na čísle mínus čtyři, série mu hořkne, je pro něj stále bolavější, dostal se pod drobnohled Blesků 

Ostatně po hitu už do konce druhé třetiny nenastoupil, vrátil se do boje až po pauze. Bez efektu. Ale je to právě on, kdo miluje tlak, válí ve zlomových chvílích a umí se stát hrdinou okamžiku.

Jistě udělá vše pro to, aby do strhující bitvy Montrealu s Tampou ještě výrazně promluvil.

Pozvbuzením pro Habs budiž fakt, že se probudil jiný expert na rozsvěcení červeného světla - Cole Caufeild.

