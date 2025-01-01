Rambo Pettersson. Švéd údajně nabral kila svalů a vyhlíží novou sezónu

11. září 9:00Jiří Lacina
Už nějakou dobu živí sdělovací prostředky spíš v negativním slova smyslu. Veřejně propírané spory se spoluhráčem (oba na snímku), pokles formy, výrazný propad produktivity. V prvním roce smlouvy na 92,8 miliónů si Elias Pettersson určitě maloval lepší zápis než 15+30 v 64 zápasech. Byl to jeho druhý nejhorší výsledek za šest let v NHL.
V létě se proto snažil maximálně připravit, aby v příští sezóně naplnil očekávání. „Ano, cítím se skvěle, měl jsem dobré léto a jsem nadšený, že jsem zpátky," řekl Pettersson skupině reportérů, kteří se shromáždili v Northview Golf & Country Club na každoročním charitativním golfovém turnaji Jakea Milforda.
Pettersson komentoval opětovné podepsání smlouvy s klíčovými hráči jako Brock Boeser a Thatcher Demko. Kvitoval, že jádro týmu zůstalo pohromadě. Těší se na budoucnost. Podělil se rovněž o to, že se v létě oženil. Svatbu označil za nejlepší den svého života.
V důsledku jeho problémů na ledě v minulé sezóně vedení Canucks veřejně zpochybnilo hráčovy tréninkové návyky, přípravu a mimosezónní práci v roce 2024. Generální manažer Patrik Allvin se dokonce netajil tím, že Petterssonův letní tréninkový plán byl klíčovým tématem pohovorů během jeho výstupní schůzky.
Šestadvacetiletý Švéd šel tedy do letošní přípravy pořádně nažhavený. Po návratu za moře se rád pochlubil, že nabral „šest kilo svalů“ a doslova požádal vancouverské novináře, aby z toho udělali titulek.
„Přidal jsem šest kilo, takže si to můžete dát do titulku,“ řekl Pettersson. „Vtipy stranou, cítím se dobře. Bylo to dlouhé, dlouhé léto, takže jsem se snažil přidat nějaké svaly a jsem připraven být zase sám sebou. Cítím se sebejistě.“
Šest kilo svalů za pár měsíců? Nemusíte být velký odborník na fitness, abyste věděli, že je to iluze. I kilo čisté svalové hmoty vydá na měsíce dřiny. V lepším případě může jít z velké části Petterssonova přírůstku o glykogen a vodu, v horší půjde významně také o tuk.
Pokud tedy Pettersson není Sylvester Stallone, který pod dohledem Franca Columba (bývalý tréninkový parťák Arnolda Schwarzeneggera) v roce 1985 v rámci zrychlené přípravy na Ramba II skutečně extrémně rychle přibral. Trénoval dvakrát denně, vážil každý gram stravy a do jaké míry si pomohl zakázanými látkami, ví jen on sám.
Petterssonovo tvrzení dokonce zpochybnila řada fanoušků na Instagramu. Diskuzi lemovaly komentáře jako „nemožné“, „potřebuje opravit spíš hlavu“, „v play off bude opět hrozný“, apod.
Nechme ale šťourání. Podstatné je, že Švéd přijel odhodlaný a snad i lépe připravený než loni. Pomoct k lepší sezóně mu má také nový trenér. Adam Foote pracoval v klubu už dřív coby asistent a Pettersson se na spolupráci s ním těší.
„Byl skvělým vůdcem. Už jen ty rozhovory, které jsme vedli přes léto, byly skutečně dobré. Takže se na to opravdu, opravdu těším,“ řekl švédský útočník.
