Raketový start, stejně rychlý sešup. Nedaří se ani Kubalíkovi

Po nevydařených ročnících v Chicagu, které byly opravdu utrápené, přišel pro Dominika Kubalíka v létě restart v podobě podpisu v Detroitu. Vše vypadalo skvěle. Nově budující se tým, důvěra stavitele Yzermana i povedený vstup do sezony. V posledních týdnech to však tak růžové není.

Ten rozdíl je do očí bijící. Vstup do sezony byl opravdu na jedničku. Z Kubalíka se stávala hrozba, vždyť za devět utkání v říjnu stihl jedenáct bodů. Listopad byl ale horší. Stejný počet bodů, ale o čtyři zápasy více.

V prosinci pouze bodů šest. A to už byla opravdová bída. Ve třinácti zápasech v tomto měsíci se gólově prosadil pouze ve dvou, stejné trápení to bylo i na začátku nového kalendářního roku. V posledních dvou utkáních sice přibyla asistence i gól, pořád je to ale málo.

A co je horší, na ledě není vidět, což je spojeno i s menším vytížením. Zatímco v říjnu a listopadu byl na ledě často kolem dvaceti minut, v prosinci šla důvěra výrazně níž. Pouze pětkrát z třinácti pokusů v posledním měsíci roku strávil na ledě více jak šestnáct minut.

Pomyslným dnem bylo nedávné střetnutí s Winnipegem. Na ledě nebyl ani sedm minut, z útočníků byl nejméně vytížený, patřilo mu místo ve čtvrté brázdě. Paradoxně vstřelil branku, avšak to byla jen slabá útěcha.

To, kde se nedůvěra v Kubalíka bere, ví asi jen ti zainteresovaní. Menším vodítkem jsou však zažité zvyky i fakt, že o některých věcech hovoří hráč samotný nahlas. Řeč je pochopitelně o tolik skloňované hře do obrany.

„Jestli jsou věci ve hře, které musím zlepšit, tak jde o ty malé souboje, které jsou padesát na padesát. Od začátku sezony se snažím. Vím, že v posledních dnech to nebylo úplně ono. Taky vím, v čem mám být lepší,“ říkal Kubalík po utkání s Jets.

Mnozí by mohli namítnout, že říct o někom, kdo má 30 bodů v 40 zápasech, že se mu nedaří, není úplně pravda. Když však vezmeme do úvahy, že z oněch třiceti bodů získal hned dvaadvacet do konce listopadu, opravdu zjistíme, že jeho forma kolísá.

Před sezonou mělo jít o nové české komando, nakonec ale může trojice Zadina, Vrána, Kubalík pekelně vyhořet.

