Radost v Coloradu. Za Nečase i MacKinnona, který navázal na Milana Hejduka

15. dubna 11:30

Jiří Lacina

Už několik dnů se o tom v Čechách čile diskutuje. Dva stovkaři v českém podání by byli historický unikát! Je to tady, ale byly to nervy. David Pastrnák vyšel dvakrát bodově naprázdno a zbýval mu poslední duel proti New Jersey. Stihnul akorát ten jeden nutný bod. Martin Nečas nebodoval minulý zápas. Také on už se může uklidnit.

Oba Češi se zařadili k osmičce hokejistů, kteří jsou letos trojciferní.

První věc, kterou Colorado Hockey Now z nočního utkání vypichuje, je právě Nečasova stovka. Překonal ji poprvé v kariéře. 100. bod zapsal v závěru utkání s Calgary druhou nahrávkou na trefu Nathana MacKinnona do prázdné branky.


„Každý to pro něj chtěl. Landeskog, MacKinnon, Makar a Nečas se shromáždili před vhazováním v obranném pásmu, aby naplánovali, jak dostat puk z území za účasti Nečase v akci. Oslava poté ukázala, jak moc na tom záleželo,“ píše zámořský server.

Naposledy měli Avalanche dva stobodové hráče předloni. Byl to pochopitelně MacKinnon (140) a Mikko Rantanen (104). Nečas tímto potvrdil, že může být za produktivního Fina plnohodnotnou náhradou. Mimochodem, Rantanen letos zapsal v 63 zápasech za Dallas 77 bodů (22+55), to je s rozdílem jedné a půl setinky víceméně stejný bodový průměr na zápas.

Martin Nečas před utkáním před novináři neskrýval, že o stovku stojí. Především proto, že na ni dosáhlo minimum českých hokejistů. Nečas je s Jaromírem Jágrem a Davidem Pastrňákem třetím Čechem. V Denveru připomínají, že i Milanu Hejdukovi scházel přes 23 lety kousek. K 50 brankám tehdy přidal 48 asistencí a zapisoval 98 bodů.

Radost měli spoluhráči také za Nathana MacKinnona, který si 53 trefou posichroval Maurice Richard Trophy pro nejlepšího ligového kanonýra. První v kariéře. Druhý Cole Caufield už svých 51 zásahů nerozšíří. Třetí Connor MacDavid (48) by potřeboval dát v posledním zápase pět branek, aby MacKinnona dohnal. Oilers hrají ještě ve čtvrtek proti Vancouveru.

MacKinnon tedy na 99% získá historicky druhou Maurice Richard Trophy pro Colorado. Tu doposud jedinou vyhrál v sezóně 2002-03 Milan Hejduk.

Avalanche také vyrovnali 119 body své maximum ze sezóny 2000-01.

Všeobecně se předkládá, že trenér nechá hvězdné hráče v posledním duelu před startem play off odpočívat.

