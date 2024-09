Radko Gugas má velkou šanci stát se novým kapitánem Anaheimu

Když před dvěma lety ukončil Ryan Getzlaf profesionální kariéru, přišli Kačeři o svého kapitána. Od té doby jsme u žádného hokejisty z Anaheimu neviděli céčko na drese. Na nadcházející sezónu by se dle informací ze zámoří měl odhalit nový vůdce týmu. A pokud se chtějí Ducks vydat cestou zkušeností, tak jedním z horkých adeptů bude bezpochyby Radko Gudas.

Takovým nepsaným pravidlem, které zní: kapitánem je vždy nejzkušenější hráč, a zároveň dlouholetý člen mužstva, se řídí prakticky všechny týmy napříč jednotlivými sporty, a NHL samozřejmě není výjimkou. Pokud by tak Anaheim šel touhle tradiční výběrovou cestou, pak velkým favoritem na vítězství je český obránce Radko Gudas. S největší pravděpodobností by se mělo rozhodovat mezi ním a Camem Fowlerem, legendou Ducks, jež v týmu odehrála 974 zápasů. Ovšem co zkušenému kanadskému obránci nehraje v „kandidatuře“ do karet je fakt, že v kabině nebývá velkým řečníkem a celkově není tolik po ruce mladším jako právě Gudas.

Čtyřiatřicetiletý český obránce má za sebou veleúspěšnou první sezónu v dresu s kačerem ve znaku. Zasáhl do 66 utkání a nasbíral 18 bodů, což je na zadáka slušný bodový příděl. Nicméně to, co z Radka dělá nepostradatelný článek mužstva, je tvrdá a spolehlivá defenziva. Zároveň jeho další doména, na kterou Anaheim spoléhal při podpisu tříleté smlouvy, tkví v mentorství mladých hráčů – klíčová úloha kapitána týmu. A Gudas se této role hned od začátku ujal skvěle!

Kladenský rodák by se tak, v případě zvolení, stal po Robertu Reichelovi, Jaromíru Jágrovi, Patriku Eliášovi a Milanu Hejdukovi, teprve pátým Čechem v roli kapitána týmu NHL.

