Dlouholetý brankář NHL Antti Raanta momentálně tráví čas s rodinou doma a přemýšlí o své kariéře. Finovi skončila v minulé sezóně smlouva s Carolinou Hurricanes a nový kontrakt zatím nemá. Jeho hráčská kariéra přesto pokračuje.

„Alespoň ještě nějakou dobu budeme doma. Uvidíme, co přinesou další měsíce. Jestli se v Evropě objeví nějaké volné pozice. Na to se čeká,“ prozradil portálu Ilta-Sanomat.

Po náročné minulé sezoně, kdy byl víceméně vyřazen z kádru Caroliny a chytal na farmě, přitom nebylo oznámeno, jestli bude pokračovat v kariéře. „Na konci sezony a v létě jsem přemýšlel o všem možném, ale jak léto postupovalo a moje tělo se cítilo dobře, Evropa se stala atraktivnější,“ prozrazuje.

Raanta je druhým nejzkušenějším finským aktivním brankářem v počtu odehraných zápasů v NHL. Od sezony 2013/14 odchytal Raanta 277 zápasů v základní části a 24 utkání v play-off.

Nebylo to však tak, že by týmy z NHL neměly zájem. Hned v červenci přišly dotazy z několika klubů včetně Toronta.

„Nabídka se týkala role dvojky/trojky a případného působení v AHL. Asi by to bylo tak, že v 35 letech odehrajete až 60 zápasů v AHL a budete jen čekat, až třeba někdo selže nebo se zraní, a pak budete v NHL,“ dodal Raanta.

Poslední námluvy z NHL přišly zcela nečekaně před třemi týdny, kdy o Raantu projevili zájem Vancouver Canucks.

„Hned jsem to odmítl a oznámil, že jsem se rozhodl, že se tam nevrátím. Mluvil jsem s trenérem brankářů Markem Toreniusem a generálním manažerem. Bylo by to spíš takové zkušební setkání,“ líčil.

Raanta otevřeně přiznává, že v současné životní situaci už nemá tolik elánu, aby bojoval o své živobytí mezi NHL a AHL.

Nemám už takový zápal, abych se zuby nehty rval o místo v lize. V Evropě jsou možná smysluplnější místa pro mě i mou rodinu, ale nedá se říct, že bych se vrátil do Evropy, abych vychladl. I tady musíte chytat puky. Ale jedenáct let jsem zápasil v NHL. Teď byla vhodná doba vrátit se s rodinou do Evropy,“ popisoval Raanta.

Raanta už na jaře dostal nabídky ze Švýcarska a dalších evropských zemí, ale zkušený finský brankář chtěl zjistit, co přinese volný trh v NHL. „Nechtěl jsem to v tu chvíli uzavřít pro případ, že by se někde otevřela smysluplná nabídka z NHL, kterou bych nemohl odmítnout.“

Švýcarsko, Německo a Česká republika. To jsou momentálně Raannovy nejlepší volby. „Manželka mi každý druhý den ukazuje na Instagramu fotky, jak někdo hraje ve Švýcarsku, a říká mi, jak to tam vypadá skvěle. Naléhá, aby někdo ze Švýcarska zavolal a podepsal smlouvu. Takhle to úplně nefunguje,“ smál se Raanta.

Share on Google+