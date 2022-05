Raanta ničí Rangers, Jezdci mu prostě nemohou dát gól!

V semifinále Východní konference už vede Carolina nad New Yorkem 2:0 na zápasy. Proč? Protože Antti Raanta! Finský démon s maskou povolil svěřencům kouče Gallanta za více než 120 minut hry pouze jedinou branku, kdy lovil kotouč ze sítě po zakončení Filipa Chytila. Jinak se ho však Rangers snaží překonat zcela marně, brankář Hurricanes zkrátka předvádí svou extratřídu.

Jezdci se poté, co ze stavu 1:3 fantasticky otočili čtvrtfinálovou sérii s Pittsburghem, znovu začínají dostávat ze sedla. Po prvních dvou střetnutích prohrávají s Hurikány už 0:2 a musí věřit, že domácí prostředí v Madison Square Garden bude pro ně tím správným impulsem k tomu, aby svůj výkon vylepšili, jinak je Carolina pošle rychle na dovolenou.

Přitom v defenzivě problém určitě není. Dostat za více než 120 minuty hry čtyři góly není katastrofa, takoví hráči Edmontonu by po čtvrtečním ránu mohli vyprávět. Jenže směrem dopředu je to bída. New York se sice snaží seč mu síly stačí, ale dostat černou pryž do sítě Hurricanes je pro ně úkol téměř nemožný. Důvodem je finský muž v kleci Caroliny.

Už v základní části měl brankář ze země tisíců jezer více než solidní úspěšnost zákroků – přes 91,2 %. S příchodem vyřazovací fáze se ještě zlepšil, aktuálně jej za celé play-off zdobí cifra 93,9 %. A jak si vede proti New Yorku? Za dva zápasy úspěšnost přes 98 %! Strážce svatyně Hurikánů prostě ví, jak načasovat formu pro klíčovou část sezóny. Svou roli může hrát i fakt, že tak daleko v NHL ještě nikdy nedošel a je tak řádně hladový po úspěchu.

Nyní tak může ničit svůj bývalý klub a zatím se mu to skvěle daří, což potvrzuje i bek Jezdců Jacob Trouba. „Potřebujeme mu to znepříjemnit, musíme dostat víc puků na jejich bránu a sami se před ni nacpat, abychom mu ztížili výhled. Tím půjdeme naproti svému štěstí. Tímhle směrem musíme uvažovat,“ velí zadák Rangers.

Ať už ale budou chtít svěřenci trenéra Gallanta vymyslet cokoliv, musí tak učinit hned, protože série pokračuje třetí bitvou v Madison Square Garden již v neděli večer. A dá se tak nějak lehce tušit, že pokud se nestane něco neočekávaného, finský démon s maskou bude opět mezi tyčemi Hurricanes.

