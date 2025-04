Quinn Hughes a budoucnost ve Vancouveru: slova, která mohou stát Rutherforda pokutu

Vancouverský prezident hokejových operací Jim Rutherford se v pondělí možná dostal na tenký led. A tentokrát nejde o výsledky Canucks, ale o jeho vlastní slova. Ve snaze vyjádřit, jak důležité je pro klub udržet Quinna Hughese, svého elitního beka a kapitána, se nechal slyšet něco, co by mohlo NHL vnímat jako porušení pravidel o zasahování do smluvních vztahů hráčů – tedy „tampering“.

„Jedna věc je jistá: budeme mít dost prostoru pod platovým stropem, abychom mu mohli nabídnout takový kontrakt, jaký si zaslouží. To je něco, co můžeme ovlivnit,“ řekl Rutherford. Potud v pořádku. Jenže pak pokračoval: „Nemusí to ale být jen o penězích. On už dříve řekl, že chce hrát se svými bratry. To je částečně mimo naši kontrolu... pokud je sem nepřivedeme.“

Tou zmínkou o případném přivedení bratrů Jacka a Luka Hughese – momentálně hráčů New Jersey Devils – už možná překročil hranici. A sám si to uvědomil. „Musíme být opatrní kvůli tamperingu. Asi jsem ji stejně už překročil,“ dodal s hořkým úsměvem.

Oba bratři působí u Devils: Jack Hughes má smlouvu do roku 2030, Luke Hughes je chráněným volným hráčem, pod kontrolou týmu minimálně do roku 2030. Vzhledem k tomu, že Rutherford zmínil možnost jejich přestupu, se jeho poznámka může stát předmětem zájmu vedení NHL. V minulosti padaly za podobná vyjádření i pokuty – třeba v roce 2016 musel tehdejší GM Canucks Jim Benning zaplatit 50 tisíc dolarů za veřejné zmínky o zájmu o Stamkose a Subbana.

Rutherford ovšem nebyl sám, kdo na tiskové konferenci komentoval situaci kolem Hughese. Generální manažer Patrik Allvin připomněl nejen hráčův výkonnostní růst, ale i jeho výjimečné vůdčí schopnosti: „Viděl jsem u Quinna obrovský posun. To, čím si letos prošel jako kapitán, jak spolupracoval s Rickem Tocchetem... mám k němu velký respekt, možná větší za to, co dělá mimo led, než na něm.“

Quinn Hughes, aktuální držitel Norrisovy trofeje a pravděpodobný finalista znovu i letos, má v tuto chvíli smlouvu na dva další roky. Podepsat novou bude moci od 1. července 2026. V tu chvíli už Canucks budou muset mít jasno – jak rozpočtově, tak sportovně. Hughes letos nasbíral 76 bodů v 68 zápasech a pro mnoho fanoušků je nejen nejlepším obráncem v klubové historii, ale i kandidátem na nejlepšího hráče, jaký kdy v dresu Vancouveru nastoupil.

Situaci ale komplikuje celková nejistota v organizaci. Po odchodu Bo Horvata loni a možném konci Brocka Boesera letos v létě panuje obava, aby Hughes nebyl další na odchodu. A to si ve Vancouveru nikdo nechce ani představit. Rutherford to shrnul jasně: „Souhlasím na sto procent, že si tenhle klub nemůže dovolit přijít o Quinna Hughese. Uděláme vše, abychom ho tu udrželi. Ale nakonec to bude jeho rozhodnutí.“

