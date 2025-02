Quick zase hrdinou! Je prvním Američanem se 400 výhrami

Jonathan Quick dovedl New York Rangers k výhře 4:2 nad Vegas Golden Knights a zapsal se do historie NHL jako první americký brankář, který dosáhl 400 vítězství. Po zápase neskrýval vděčnost za své spoluhráče, když zdůraznil jejich bojovnost a nasazení. „Skvělý výkon od všech,“ řekl Quick. „Bylo to odhodlané a tvrdě vybojované vítězství.“

Tento milník znamená, že se Quick přidal k elitní skupině gólmanů, kteří překonali tuto hranici. V současné NHL tuto metu pokořili pouze Marc-André Fleury (572) a Sergej Bobrovskij (418).

V historii Rangers se tímto výkonem zařadil po bok Henrika Lundqvista, Terryho Sawchuka a Jacquese Plantea. „Měl jsem to štěstí hrát s mnoha skvělými hráči, kteří vždy upřednostňovali vítězství,“ poznamenal Quick.

Quick, jenž v NHL debutoval v dresu Los Angeles Kings a pomohl jim ke dvěma Stanley Cupům, nyní v dresu Rangers potvrzuje svou zkušenost a důležitost pro tým. Trenér Peter Laviolette si ho cení nejen pro jeho výkony na ledě, ale i pro jeho přístup. „Když ho sledujete každý den, je jasné, proč dosáhl takového čísla,“ uvedl Laviolette. „Je to o jeho pracovitosti, profesionalitě a týmovém duchu.“

Obránce K’Andre Miller vyzdvihl, jaký vliv má Quick i mimo led. „Otevírá dvířka na střídačce, podává vodu, dělá všechno proto, aby byl součástí týmu a pomáhal udržovat energii,“ popsal Miller.

Artěmij Panarin, který se v zápase podílel na třech gólech, neskrýval radost z Quickova úspěchu. „Mám z něj radost, gratuluji mu,“ řekl. „A doufám, že přidá další výhry.“

Chris Osgood je s 401 vítězstvími v kariéře další na mušce. Nad ním je Grant Fuhr s 403 výhrami. Lundqvist, který odehrál celou kariéru v Rangers, skončil s 459 výhrami, což je aktuálně šesté místo v historii.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+