Puljujärviho sebevědomí na bodě mrazu. Možná na NHL nemám, říká

Nejde mu to. Skoro vůbec. Jesse Puljujärvi a jeho cesta nejlepší ligou světa je i nadále spíše trnitou stezkou než růžovým chodníkem. Zatímco v minulé sezoně to tak špatné nebylo, v té současné se trápí. Téměř neboduje, na ledě není moc vidět a vůbec si nevěří.

Je mu čtyřiadvacet, na draftu šel jako jeden z prvních a hraje v týmu s dvěma nejlepšími hráči planety. Měl by zářit štěstím, opak je ale pravdou. Na ledě ho neuvidíte kouzlit s pukem, kotouč spíš nahazuje a zbavuje se ho, co nejrychleji to jde.

Odráží se to i na jeho produktivitě, která je opravdu bídná. Šest bodů a jediný gól v sedmadvaceti utkáních, to je tuze málo. Dokonalý obrázek ukázal i zápas proti Arizoně. Oilers vstřelili osm branek. Alespoň sekundární asistencí se na jednom z nich musel podílet, říkáte si možná. Ne, bohužel pro něj zůstal opět na nule.

„Třicet zápasů fuč a já mám jeden gól. Je to smutné,“ řekl Puljujärvi tento týden finskému novináři Tommimu Seppäläovi. „Dost jsem přemýšlel o tom, co dělat jinak. Ale teď pro to prostě nemám odpověď.“

Z jeho slov je cítit velký smutek, zklamání, odevzdanost a všechny podobné negativní emoce. Jde opravdu vidět, jak se trápí. Sice má ještě dost času na to, aby vývoj sezony otočil ve svůj prospěch, ale pokud se tak nestane, nastane problém.

Před sezonou totiž podepsal pouze roční kontrakt, tudíž bojuje o svou budoucnost v NHL. A o ní už pochybuje také. „Jasně, že bych byl rád produktivní útočník v první lajně. Ale vypadá to, že to v NHL nedokážu. Někde jinde možná jo,“ dodal.

Přitom má po ruce ten nejlepší servis, který si hokejista může přát. Pouze Leon Draisaitl a Zach Hyman strávili s Connorem McDavidem více času na ledě za rovnovážného počtu hráčů na ledě. Zdá se ale, že tlak předčil veškeré výhody, které spolupráce s McDavidem nabízí.

„Když hrajete s Connorem, musíte být produktivní. Možná na to prostě nemám,“ pokrčil rameny. „Těžko říct, proč se mi to nedaří. Fakt jsem o tom dost přemýšlel. Dřív jsem dával celkem dost gólů. Teď jsem starší, zkušenější, lepší. Místo toho, abych skóroval víc, to nedělám vůbec.“

Share on Google+