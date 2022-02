Puljujärvi si měsíc nezahraje. Budou Olejáři vyhrávat i bez něj?

Edmonton konečně našel poslední dílek skládačky, kterou tak dlouho hledal. Pod novým trenérem Jayem Woodcroftem ještě neprohrál, na kontě má čtyři vítězství za sebou a zase se dostal na místa zajišťující play off. Udržet vítěznou šňůru ale nyní může být složitější, protože finský křídelník Jesse Puljujärvi se zranil v dolní části těla a čeká ho dlouhá rekonvalescence.

Puljujärvi se přitom stal nedílnou součástí první útočné formace, ve které se Zachem Hymanem a Connorem McDavidem pravidelně sbírá body. Tomu tak bylo také proti Ducks, ale Finovi se během jeho gólu vůbec nepovedlo zakončení, kotouč netrefil a kus gumy tak zamířil do sítě až od jeho brusle. Při tom se ale něco pokazilo, protože se poté z ledu zvedal s menšími obtížemi.

Následně schytal ještě hit, který jeho problémy umocnil a nemohl tak dohrát zápas. Jeho spoluhráči z formace si však poradili i bez něj, protože se postarali ještě o jeden gól, ke které přispěl Kailer Yamamoto, který byl náhradníkem zraněného Puljujarviho.

„Nemyslím si, že to byl nějaký velký střet, ale prostě měl smůlu, že nepříjemně dopadl,“ popisoval dění kolem svého svěřence trenér Jay Woodcroft po pátečním tréninku. „Nebyl to žádný tvrdý a ani špinavý zákrok, byla to situace, která se v zápasech běžně stává. Alespoň si trochu odpočine a šanci dostane někdo jiný.“

Puljujärvi může svému trenérovi pořádně scházet, protože zejména v posledních zápasech se mu dařilo. Ke čtyřem výhrám přispěl dvěma góly a jednou asistencí, díky čemuž je pátým nejproduktivnějším Olejářem s 28 body (12+16).

„Myslím, že máme dobré hráče, máme tudíž spoustu možností a každý se o tuto příležitost určitě porve,“ říká Woodcroft. „Pro hráče to bude odměna za úsilí, které do toho vkládají.“

Woodcroft tak musí shánět náhradu již do dnešního utkání s Winnipegem, které startuje ve 22:00 evropského času. Posune se do první formace Kailer Yamamoto nebo se dočkáme úplně nového jména?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

