Puljujärvi se dál snaží usadit v Pittsburghu. Zkusí to na farmě Tučňáků

Několikatýdenní zkouška u Pittsburghu Penguins nepřinesla Jessemu Puljujärvimu kýžené ovoce. Finský forvard se však nevzdává a dál bude bojovat o místo v této organizaci. Tentokrát podepíše smlouvu na zkoušku s farmou Tučňáků ve Wilkes-Barre/Scrantonu, kde bude moci hrát i ostré zápasy.

Pětadvacetiletý Puljujärvi podepsal smlouvu na zkoušku s Pittsburghem 10. prosince. U týmu strávil několik týdnů, přičemž podle pravidel kolektivní smlouvy NHL mu prvních 10 dní hradili veškeré náklady Penguins a posléze si pobyt hradil z vlastních zdrojů.

Puljujärvi se zúčastnil všech týmových aktivit (kromě zápasů, které s PTO hrát nemůže), ale vedení Pittsburghu zatím k podpisu smlouvy nepřesvědčil. Situaci mu komplikuje zejména to, že se vrací po dvojité operaci kyčle.

O tom, že Puljujärviho smlouva na zkoušku u hlavního týmu Pittsburghu skončila na začátku ledna, informoval generální manažer a prezident hokejových operací Kyle Dubas během rozhovoru v lokálním rádiu. Jedním dechem ale dodal, že Finovi se švédskými kořeny poskytne další příležitost o úroveň níž v AHL, kde se bude moci předvést i v zápasech.

Podle informací Puljujärvi opustil hlavní tým ve středu a bude se hlásit k další smlouvě na zkoušku ve Wilkes-Barre. Na farmě Penguins dostane další prostor, aby prokázal, že po dlouhé rekonvalescenci jeho výkonnost roste a zaslouží si standardní smlouvu. Výhodou PTO na farmě je zejména to, že Puljujärvi bude moci u záložního týmu hrát zápasy. Profesionální smlouva na zkoušku v AHL je platná až na 25 zápasů.

„Během příštích několika dní se Jesse Puljujärvi bude hlásit ve Wilkes-Barre a začne svůj proces návratu do hry, pokud se mu bude dařit v trénincích,“ řekl Dubas během rozhovoru v rádiu. „Byla by pro nás ohromná vzpruha, kdyby se dokázal vrátit do své formy z předminulé sezony, kdy se mu v Oilers dařilo,“ podotkl.

Narazil tím na sezonu 2021/22, kdy Puljujärvi v 65 zápasech zaznamenal 14 branek a 22 asistencí. V uplynulé sezoně šla jeho výkonnost dolů a v dresech Edmontonu a Caroliny v 75 zápasech zapsal bilanci 5+11, nicméně důvodem byly právě problémy s kyčlí, což jej poměrně dost limitovalo. I proto loni v létě podstoupil dvě operace.

