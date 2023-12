Puljujarvi je zpět! O místo zabojuje v Pittsburghu

Forma Pittsburghu má od ideálu daleko. O nefunkční přesilovce jsme psali nedávno, nicméně nefunguje celý tým. Vedení klubu tak hledá možnosti, jak vývoj zvrátit. Penguins tedy přivedli na zkoušku útočníka Jesseho Puljujarviho, mohlo by jít o vzájemnou výpomoc.

Puljujarvi je čtyřka draftu 2016, vybral si ho Edmonton. Jeho kariéra však nešla vůbec podle předpokladů, spíše úplně naopak. Stále ještě mladý borec by se do NHL pochopitelně rád vrátil a podle trenéra Pittsburghu má možnost se do sestavy prodrat.

"Jesse je chlapík, který hrál v NHL, měl úspěchy a potenciálně by nám mohl pomoci," řekl Sullivan. "Takže se ho pokusíme hodit přímo do vody a uvidíme, kam nás to zavede."

Začátek spolupráce mu trenéři hodně usnadnili, v tréninku se totiž Fin objevil vedl Sidneyho Crosbyho a Jakea Guentzela. „Pořádně jsem se zapotil,“ říkal ale Puljujarvi.

Velkou předností, kterou v něm Penguins vidí, je jeho velikost. Je vysoký i urostlý. A takových hráčů není nikdy dost. "Je to velký chlap, který umí bruslit a je silný na puku i před brankou," pochvaloval si kapitán týmu. "Pamatuji si to už od doby, když jsem proti němu hrál, a to samé jsem viděl i dnes."

"Jeho velikost, rozsah a dosah hole a všechny tyto věci, to je prostě první věc, která na vás vyskočí," dodal Sullivan. "Svou velikostí působí na ledě prostě jinak a myslím, že by nám mohl pomoci."

Pro Puljujarviho je obzvlášť dobrý pocit, že se po oboustranné operaci kyčle, kterou podstoupil před pár měsíci, může vrátit do elitního prostředí. Jedná se o zákrok, který vyžaduje obzvláště intenzivní rehabilitační proces, což znamenalo, že Puljujarvi neměl při vstupu do letošního ročníku smlouvu.

"Už dlouho rehabilituju," řekl. "Byla to dlouhá cesta, ale tak to je. Opravdu tvrdě jsem pracoval, abych se vrátil, takže teď jsem šťastný. Šťastný, že jsem tady a že jsem dostal příležitost. Jsem obrovsky motivovaný. Vrátit se do ligy, ukázat všem, že jsem dobrý hráč, na to se opravdu těším," zakončil.

