Půjde Nathan Staios ve šlépějích svého otce? Mladý obránce se upsal Floridě

Na začátku přestupového období podepsal svou první smlouvu v NHL Nathan Staios, syn slavného Steva, který několik let působil v NHL. Dokáže v nejslavnější lize světa prorazit podobně jako jeho otec?

Jednadvacetiletý obránce působil v minulých sezónách v juniorské OHL. V dresu Hamiltonu Bulldogs se setkal mimo jiné i s Janem Myšákem či hvězdou letošního MS juniorů Masonem McTavishem.

V uplynulém ročníku si v 59 zápasech připsal 66 bodů, v play off přidal dalších 13 bodů a významně přispěl k triumfu v celé lize. Během bojů o Memorial Cup si v pěti utkáních připsal další čtyři asistence. Slavný pohár však Buldoci nezískali, náplastí mohla být trofej pro Nejlepšího obránce sezony v celé kanadské juniorce.

I přes solidní výkony se do reprezentace Kanady pro nejrůznější juniorské či dorostenecké turnaje nedostával. Skauti týmů NHL jej na draftu také přehlíželi. Nyní však podepsal nováčkovskou smlouvu jako volný hráč. Šanci mu dá Florida, kde se upsal na tři roky.

Jeho otec Steve Staios strávil mezi mantinely v NHL celkem 16 sezón, stihl odehrát 1001 zápasů za Boston, Vancouver, Atlantu, Edmonton, Calgary a NY Islanders. „Když jsem vyrůstal, tak jsme s tátou hodně sledovali otevření trhu s volnými hráči. On sám toho byl několikrát součástí. Po tolika letech, co jsme to sledovali je určitě zajímavé být součástí toho všeho,“ komentoval Staios junior po podpisu s Floridou.

Je jasné, že Nathan otcovu kariéru kopírovat nebude, Steve totiž prošel draftem v roce 1991, kdy šel jako 27. v pořadí. Jednadvacetiletý obránce však plánuje jít postupně, dle svých možností a třeba si jednou splní i svůj velký hokejový sen.

„Budu tvrdě dřít, abych jednou udělal hlavní tým. Ale chápu, že se nejdříve musím rozvíjet v AHL a jsem s tím úplně v pohodě. Moc se na novou zkušenost těším,“ vzkázal Nathan, který má kanadské i americké občanství. Nebude to jeho první zkušenost s farmářskou AHL, v sezoně 2020/2021 odehrál šest utkání za Uticu Comets, jelikož juniorská OHL vůbec nezačala. Nyní však bude stabilním článkem Charlotte Checkers a pokusí se časem nakouknout i do NHL.

