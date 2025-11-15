První zápas ve Stockholmu urval Nashville, Schaefer znovu hrdinou Islanders

15. listopadu 6:30Jan Šlapáček
Čtyři zápasy, čtyři prodloužení a jednou i samostatné nájezdy. Dnešní hrací den nabídl vyrovnané souboje, ten nejvíce sledovaný se odehrál ve švédském Stockholmu.
V rámci Global Series se tentokrát NHL přesunula do Švédska, kde se dvakrát střetnou hokejisté Nashvillu a Pittsburghu. První vzájemný souboj nakonec dopadl lépe pro Predators. Svou chvilku slávy si v 59. minutě zažil Filip Forsberg, který potěšil naplněné tribuny a nasměroval zápas do prodloužení. V něm se velmi rychle prosadil Steven Stamkos a zajistil svému týmu druhý bod za vítězství 2:1.
What a night for Fil ???? pic.twitter.com/ughYiMonE0
— Nashville Predators (@PredsNHL) November 15, 2025
Podobný obrat se v noci podařil i Islanders na ledě Utahu. Ti dokázali srovnat o pár minut dříve zásluhou Jonathana Drouina. V prodloužení se o slovo přihlásil mladičký Matthew Schaefer a svým sedmým gólem v sezóně rozhodl o výhře 3:2. Obránce Islanders je aktuálně hlavním favoritem na zisk Calder Trophy a bude zajímavé sledovat, jestli se k němu během následujících měsíců někdo přiblíží.
Nashville Predators - Pittsburgh Penguins
2:1pp. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
59. F. Forsberg, 61. Stamkos (Skjei) – 34. Malkin (Dumba).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 17 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:37
Arturs Šilovs (PIT) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:44
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Steven Stamkos (NSH) - 1+0
2. Filip Forsberg (NSH) - 1+0
3. Arturs Šilovs (PIT) - 28 zákroků
Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks
4:3pp. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
5. Svečnikov (Sebastian Aho, Jarvis), 6. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 47. Hall (Gostisbehere, Svečnikov), 65. Sebastian Aho (Gostisbehere) – 3. Sasson (MacEachern, L. Karlsson), 10. Elias Pettersson, 24. Garland (Boeser, Elias Pettersson).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 17 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Pjotr Kočetkov (CAR) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 64:29
Kevin Lankinen (VAN) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 64:29
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:26
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) – 2+1
2. Sebastian Aho (CAR) – 1+1
3. Shayne Gostisbehere (CAR) – 0+3
St. Louis Blues - Philadelphia Flyers
5:6sn. (2:1, 1:2, 2:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
2. Kyrou, 10. Snuggerud (R. Thomas), 27. Faulk (Fowler, Sundqvist), 41. Holloway (Kyrou, Fowler), 45. R. Thomas (Snuggerud) – 9. Zegras (Dvorak, Sanheim), 28. Dvorak (Tippett, Andrae), 39. Zegras (Andrae, Tippett), 48. Dvorak (Tippett), 51. Tippett (Zegras, Juulsen), rozh. náj. Zegras.
Statistika
Střely na bránu: 17 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 65:00
Samuel Ersson (PHI) – 12 zákroků, 5 OG, úspěšnost 70,6 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Owen Tippett (PHI) - 1+3
2. Trevor Zegras (PHI) - 2+1
3. Jordan Kyrou (STL) - 1+1
Utah Mammoth - New York Islanders
2:3pp. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
14. Peterka (Crouse, Marino), 19. Guenther (Sergačjov, Keller) – 8. Heineman (DeAngelo, Romanov), 54. Drouin, 63. Schaefer (Barzal, Horvat).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 21 | Přesilová hra: 1/6 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 22
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 61:33
David Rittich (NYI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 62:06
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 61:33
David Rittich (NYI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 62:06
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Schaefer (NYI) - 1+0
2. Dylan Guenther (UTA) - 1+0
3. David Rittich (NYI) - 27 zákroků
