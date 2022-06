První zápas pro Avs! Vyhrál lepší, uznal Cooper

To byla jízda! Očekávání před prvním zápasem finále Stanley Cupu mezi Coloradem a Tampou Bay byla velká. Oby týmy neponechaly nic náhodě a předvedly, že očekávání byla oprávněná. Rychlý hokej, dohromady sedm branek a parádní podívaná. Krok k titulu udělali domácí.

Hrálo se dokonce prodloužení, ve kterém ale rychle rozhodl Andre Burakovsky. Pro zkušeného borce nejsou vyřazovací boje žádnou novinkou, vždyť jeden prsten pro vítěze už má doma.

„Už jsem si to zažil, ty situace znám,“ potvrdil chvíli poté, co poslal domácí stadion do vítězné extáze. „Vím, co je v sázce. Věděl jsem, co od zápasu očekávat a v jaké rychlosti to celé bude.“

I přes to, že byly hodně vidět největší hvězdy z první coloradské lajny, se zase ukázalo, jak klíčovou roli hrají borci, kteří tolik opěvovaní nejsou. Burakovsky celý zápas rozhodl, Ničuškin byl vidět celý zápas. Jen se ve videu níže podívejte, jak krásně připravil rozhodující gól.

„On byl náš X-faktor,“ řekl na adresu ruského útočníka trenér Bednar. „Odvádí skvělou práci, a to už několikátým rokem.“

Zas tak růžové to ale pro Avalanche nebylo. V zápase vedli už 3:1, avšak během 48 vteřin ve druhé třetině bylo srovnáno. Prosadil se Ondřej Palát a Michail Sergačov. „Hrajeme proti skvělému týmu, který se z toho nepodělá a nezabalí to,“ uvědomuje si Bednar.

Zatímco na domácí straně panovala spokojenost, na té druhé – pochopitelně – ne. „Viděli jsme v naší hře pár pozitivních věcí, ale obecně můžeme říct, že vyhrál lepší,“ řekl po zápase trenér Blesků Jon Cooper, jehož tým byl přestřílen hned o patnáct střel.

Kučerov a spol. ale v letošním play off hned několikrát ukázali, že se s nimi musí počítat za každých okolností. „Ani zdaleka jsme nehráli to, na co máme. Abychom porazili tak dobrý tým, musíme být lepší,“ dodal Cooper.

