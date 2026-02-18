NHL.cz na Facebooku

První velká oběť her. Budou v Los Angeles shánět náhradu?

17. února 8:00

Jiří Lacina

Nedávno jsme o tom psali. Kolega Radek Černý mapoval v několika dílech genezi zrodu myšlenky vyslání hráčů NHL na olympiádu. David Zlomek psal o tom, jak malincí jsou generální manažeři ve snaze zastavit své hráče, pakliže třeba nejsou úplně zdraví, ale chtějí reprezentovat. Všechno to vypadá jasně - nechte je hrát. Jenomže ono to má svá rizika.

I když zdravý odjedete. Co když se zdravý nevrátíte?

Jednou velkou oběť už NHL má. Útočník Los Angeles Kevin Fiala podstoupil operaci několika zlomenin v levé noze a vynechá zbytek sezóny. Zranění druhého nejlepšího střelce (18) a druhého nejproduktivnějšího hráče (18+22) Kings vážně oslabuje snahu o pátý postup do play off v řadě.

Švýcar Fiala utrpěl zranění v utkání s Kanadou po srážce s Tomem Wilsonem.

Králové jsou devátí v Západní konferenci. Generální manažer Ken Holland má před uzávěrkou přestupů o čem přemýšlet.

Podle komentátorů nešlo o zlý úmysl, jako spíš o nešťastnou shodu náhod. Víc než metrákový Wilson každopádně při společném pádu Fialovi zalehl nohu a neštěstí bylo na světě. Rozhodčí neshledali důvod zákrok trestat.

„Není to zrovna konec olympiády, jaký jsem si představoval,“ smutnil devětadvacetiletý Švýcar s českými předky.

Klub už potvrdil, že se Kevin Fiala do konce sezóny nevrátí. Svůj komentář přidal také spoluhráč z LA, který viděl všechno zblízka. „Je to prostě součást hry,“ krčil rameny Drew Doughty, jenž byl v době zranění na ledě. „Dochází k tomu pořád. Za poslední tři roky jsem vynechal osmdesát zápasů. Je to smutné a Kevina je mi moc líto. Ale je to součást hry."

Management Kings asi málo mačkal palce, aby se mu hráči vrátili v pořádku. „Nechodíme sem s obavami, že se zraníme. Chodíme sem proto, abychom vyhráli zápasy a získali zlatou medaili,“ připomněl touhu reprezentovat šestatřicetiletý Doughty, který už hrál na olympiádě ve Vancouveru 2010 a v Soči 2014.

Kings tak mohou být rádi za zisk Artěmije Panarina, který bude nyní ještě cennějším aktivem útočných řad. Hledání další posily do uzávěrky přestupů ale není vyloučeno.

