První v historii! Rinneho strop visí u stropu arény Preds

V historii organizace Nashvillu se to zatím nikomu nepodařilo. Až jemu. Pekka Rinne má od noci vyvěšený dres s číslem u stropu domácí arény Predators. Jeho pětatřicítku už v Nashvillu nikdo nikdy neoblékne. A všichni, kdo se ceremoniálu zúčastnili, souhlasí, že málokdo si to zaslouží tak jako brankářský fenomén.

Nejprve trocha rekordů. Rinne vládne týmovým statistkám v počtu odehraných zápasů (683), výher (369) a čistých kont (60). Taky před čtyřmi lety vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana ligy, ve stejné anketě pak byl třikrát finalistou.

Největší úspěch mu sice chybí, nejblíž zisku Stanley Cupu byl v roce 2017, kdy svůj tým dovedl až do finále.

To všechno jsou sice parádní úspěchy, nicméně v Nashvillu si ho cení hlavně pro to, co udělal pro město a jak pomohl k tomu, aby byl hokej v Tennessee úspěšný sport.

„Díky své kariéře udělal z Nashvillu hokejové město,“ ví dobře David Poile, generální manažer Predators.

„Je to nejlepší hráč organizace všech dob,“ doplnil ho prezident týmu Sean Henry. A Roman Josi, ikona současného týmu, dodal: „Organizaci pozvedl na jiný level.“

Už jen z těchto slov jde poznat, jak moc si Rinneho v Nashvillu váží. Vždyť mu před stadionem plánují i bronzovou sochu!

Nutno říct, že zaslouženě. Rinne byl vybrán až v osmém kole draftu v roce 2004. Tedy v kole, které už ani neexistuje. Přes finskou ligu a farmu Predators se vypracoval až do role klubové legendy.

I zde nechme promluvit čísla. Než Rinne do ligy naskočil, Nashville se plácal v průměru a byl nezajímavý. Od sezony 2008/09, kdy otěže převzal Rinne, až do konce jeho kariéry vyhrál Nashville 528 zápasů, což ho za dané období řadí na osmé místo v lize. V play off pak Predators chyběli za Rinneho vlády jen třikrát.

„Byla to poslední šance, jak mohli fanoušci vzdát Pekkovi hold. A povedlo se. Řekl bych, že v historii ligy bylo jen málo hráčů, kteří byli respektováni tak jako Pekka,“ vysekl poklonu Ryan Johansen, centr Predators.

Perfektní večer zakončil v nájezdech Mikael Granlund, který přisoudil druhý bod domácím.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

