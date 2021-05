První triumf Canes. Proč dostal Nedeljkovic přednost před Mrázkem?

Je pravděpodobně nejlepším českým gólmanem současnosti, v play off ale jako jednička nezačal. Petr Mrázek toho vinou zranění v letošní sezóně moc neodchytal, Alex Nedeljkovic chytil nabídnutou příležitost za pačesy a Carolina nakonec vykročila do nejdůležitější fáze sezóny s ním.

Spekulovalo se víc než dost. Jak naznačovaly v uplynulých dnech zámořské zdroje, trenér Rod Brind’Amour se „ostýchal“ situaci v brankovišti s novináři veřejně řešit. Leccos naznačil poslední pondělní trénink, do něhož vstoupil jako jednička Nedeljkovic.

Série se tak stane zajímavou brankářskou konfrontací. Na straně Nashvillu šestadvacetiletý Juuse Saros, reprezentant nastupující gólmanské generace. Na straně Caroliny pětadvacetiletý nováček Nedeljkovic, který přišel doslova odnikud, přitom odchytal v základní části za Carolinu nejvíc. 23 startů s procentem úspěšnosti 93,2 jsou slušná čísla. James Reimer 21 zápasů a 90,6%, Petr Mrázek 12 startů a 92,3%.

Hurikáni od Mrázkova návratu ze zranění sázeli hlavně na duo Nedeljkovic – Mrázek. Američan odchytal od 4. dubna devět utkání, Čech osm, třetí Reimer nastoupil jen třikrát. Nejlepší čísla měl Nedeljkovic. Jeho 13,78 gólů nad „expected“ (očekávané góly) byl čtvrtý nejlepší výsledek v lize. Mrázek zase tolik nezaostal, v této statistice byl sedmý.

Cítil jsem to tak, že si to zaslouží

Ani ti nejzasvěcenější si netroufali tipovat, s kým Brind’Amour sérii začne. Pro Mrázka hovořily větší zkušenosti, pro Nedeljkovice aktuální forma. Přednost nakonec dostal Američan. V nádherném zápase pomohl Hurikánům k vítězství 5:2, když jistil výhru do prázdné branky Svečnikov.

„Bylo to úžasné, neuvěřitelné. Určitě nejlepší atmosféra, před kterou jsem kdy hrál,“ dušoval se brankář Canes. „Jako záskok jsem zažil před pár lety sérii s Islanders. Ani tehdejší plný barák se nedal rovnat s tím, co jsme zažili dnes. Byla to pro nás obrovská výhoda.“

Nedeljkovic, rodák z Parmy v Ohiu, se nedávno přiznal, že finále v roce 2006 bylo první, které sledoval. Bylo mu deset let a Carolina coby následovník Hartfordu Whalers získala svůj dosud jediný Stanley Cup. Jejich nynější gólman prý si tehdy na Carolinu vsadil s kamarádem dolar.

Teď má za úkol táhnout tým, který v letošním play off rozhodně není bez ambicí. Trenér mu věří. „Nebylo to tak složité. Petr Mrázek je náš chlap, ale byl hodně dlouho mimo. Pro Nedeljkovice je tenhle rok příležitost. Cítil jsem, že si ten start zaslouží,“ řekl Rod Brind’Amour.

Výkonem v pondělním duelu jej nezklamal. „Předvádí to celý rok a dnešek nebyl jiný. Myslím, že odvedl dobrý džob, pokud šlo o práci s pukem. K tomu předvedl pár dobrých zákroků. Taky zpomalil hru, když to bylo třeba. Odvedl celistvý výkon.“





