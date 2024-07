První trenérka v historii NHL. Campbellová asistentkou v Seattlu

Velký kariérní posun pro Jessicu Campbellovou. Kanadská hokejová trenérka se po zkušenostech z AHL podívá také na lavičku v nejslavnější lize světa, stala se asistentkou nejmladšího klubu v lize.

Jessica Campbellová je bývalou kanadskou hokejistkou, která sbírala úspěchy také na mezinárodní úrovni. Během své krátké aktivní kariéry získala zlato a stříbro na ženském juniorském šampionátu, stříbro si odvezla také z mistrovství světa žen, úspěšná byla i na klubové úrovni, když v jedné ze svých posledních sezón opanovala CWHL.

Následně však začala svou velmi úspěšnou kariéru trenérky, zaměřovala se na trénink hokejových dovedností a v roce 2022 to dotáhla až na post asistentky trenéra německé hokejové reprezentace. Následující dva ročníky strávila na lavičce v AHL, kde měla jako asistentka na starost tým Coachella Valley Firebirds. Nyní se společně s Danem Bylsmou přesouvají do Seattlu.

„Je mi samozřejmě ctí, že jsem v této pozici. Vždycky zdůrazňujete slovo první, že jsem první. Ale na to se nikdy nesoustředím, vždycky se soustředím na práci a na dopad. I když jsem poctěna, že jsem první, nechci být jediná a upřímně se necítím být jediná v této organizaci. Je to také velmi zvláštní pocit být součástí organizace Seattle Kraken a personálu a stát po boku všech ostatních pozoruhodných žen v této lize, které třeba nejsou za lavičkami. Ale je tu dlouhý seznam neuvěřitelných žen, které dělají fenomenální práci, tady ve vedení, skautingu, rozvoji hráčů. Jsem prostě nadšená, že teď budu moci na střídačce odvést svůj díl práce,“ popsala po oficiálním oznámení Jessica Campbellová.

V Seattlu proběhlo po špatné sezóně střídání trenérů. Dave Hakstol nedokázal tým dovést do play off, za boji o Stanley Cup zaostali Krakeni o 17 bodů. I proto byl z Firebirds povýšen Dan Bylsma, který s sebou vzal také Campbellovou.

„V posledních dvou letech se jasně projevila její práce s Tye Kartym, Shanem Wrightem a Rykerem Evansem. Dokázala tyto hráče rozvíjet, rozvíjet je jako lidi, a hlavně jako hokejisty. Jess bude pracovat s útočníky a já jsem z toho nesmírně nadšený,“ popsal Bylsma, který v roce 2009 získal Stanley Cup jako trenér Pittsburghu.

A jak se dostala do organizace Krakenů? Generální manažer Ron Francis si jí všiml během světového šampionátu, kde působila u německé reprezentace. „Posledních pár let jsem měl možnost sledovat její práci. Pravděpodobně to nebylo něco, co by se jí líbilo, ale seděl jsem na několika schůzkách, které vedla, abych si udělal představu o tom, jak to probíhá. A víte, má opravdu dobré znalosti hry, opravdu dobré dovednosti i ve vývojové části,“ svěřil se Francis.

Nyní stojí Campbellová před největší výzvou života. „Stačí věřit, že všechno je možné. Možná naivním způsobem jsem měla odvahu věřit, že by to mohlo být možné. Věřila jsem, že to dokážu. A myslím, že s touto vnitřní vírou, ať už jde o cokoli ve sportu nebo v životě, můžete vytvořit cokoli, v co věříte,“ přiznala dvaatřicetiletá koučka.

