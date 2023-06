První posila Kylea Dubase. Z Vegas přišel Reilly Smith

Tato výměna zůstala víceméně bez povšimnutí. Nicméně zajímavá rozhodně byla. Pittsburgh získal čerstvého vítěze Stanley Cupu Reillyho Smitha. Na oplátku šel do nevadské pouště výběr ve třetím kole draftu.

Kyle Dubas se netajil tím, že za hlavní cíl své agendy nyní považuje podporu stárnoucího jádra týmu Penguins. Mnoho lidí jeho veřejná prohlášení považovalo za náznak toho, že budou přicházet hráči primárně do třetího nebo čtvrtého útoku.

Získáním Smithe však Dubas našel zkušeného křídelníka, který by mohl v lajně Jevgenije Malkina nahradit Jasona Zuckera, který asi pláchne jinam.

Zucker měl velmi dobrou sezónu. Ale jeho zranění – nemluvě o touze mít další velkou smlouvu – učinila jeho návrat nepravděpodobným. Smith by mohl být náhradou nejen jeho, ale v podstatě kteréhokoliv křídla, které v sezoně vypadne.

A co Golden Knights? Těm se uvolnilo místo pod platovým stropem, díky čemuž mohli obratem podepsat pětiletou smlouvu na 25 milionů dolarů s Ivanem Barbaševem. Smithovi zbývaly dva roky do konce smlouvy se stejným platem, takže účetní ve Vegas nebude mít těžkou práci.

Trenéři Vegas mají v útoku z koho vybírat a rozhodování mezi Smithem a Barbaševem pravděpodobně nebylo snadné, ale Barbašev je o pět let mladší a má za sebou skvělé play off, ve kterém odevzdal Golden Knights vše, co potřebovali.

Po prodloužení smlouvy s Barbaševem má Vegas k dispozici zhruba 3,5 milionu dolarů, přičemž Adin Hill stále nepodepsal nový kontrakt.

Smithův odchod ale bude bolet. Vstřelil druhý největší počet gólů v historii klubu (124) a jako zástupce kapitána měl jeden z nejsilnějších hlasů v šatně. Kromě toho byla velkým přínosem Smithova defenzivní spolehlivost, navíc je lídrem v počtu gólů v oslabení.

