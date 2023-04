První po 27 letech! McDavid v sobotu překonal jako šestý v historii magickou hranici

Když se naposledy některému hokejistovi povedlo během jedné sezony překonat hranici 150 kanadských bodů, Connor McDavid ještě nebyl na světě. V sobotu, po dlouhých 27 letech, dokázal na Maria Lemieuxe ze sezony 1995/96 navázat právě hvězdný hráč Edmontonu, jenž po tříbodovém zápisu v utkání proti San Jose stanovil svou bilanci v sezoně 2022/23 na 151 bodů za 64 branek a 87 asistencí. Zařadil se tím mezi absolutní legendy NHL.

Doposud se pouze šestnáctkrát stalo, že by někdo dokázal v základní části NHL překonat hranici 150 bodů. Povedlo se to přitom jen pěti hokejistům. Devětkrát této mety docílil Wayne Gretzky, čtyřikrát Mario Lemieux a jednou se povedlo trojici Philu Espositovi, Steveovi Yzermanovi a Berniemu Nichollsovi. Naposledy se pak přes 150 bodů dostal Lemieux v sezoně 1995/96, kdy legenda Pittsburghu v 70 odehraných zápasech zaznamenala 161 bodů za 69 branek a 92 asistencí.

Od posledního zápisu do exkluzivního klubu uplynulo už dlouhých 27 let. Důvodů, proč produktivita hráčů NHL klesla, bylo několik. Došlo k řadě úpravám pravidel, týmy začaly také více spoléhat na obranu a bláznivý ofenzivní hokej z osmdesátých a devadesátých let nahradil trochu defenzivněji založený styl.

V posledních letech se ale produktivita opět začala mírně zvyšovat a jedním z těch, kteří se o to poctivě starají rok co rok, je Connor McDavid. A právě šestadvacetiletý útočník Edmontonu, který ještě ani nebyl na světě, když Lemieux naposledy pokořil magickou stopadesátku, je tím mužem, který čekání ukončil.

V průběhu celé sezony 2022/23 hraje McDavid fantasticky a prožívá suverénně nejlepší ročník kariéry. Pokračuje v precizním tvoření šancí pro spoluhráče, ale podstatnou přidanou hodnotou je jeho střelba. Na té skutečně zapracoval, víc bere odpovědnost na sebe a výsledkem je už 64 nasázených gólů, díky nimž útočí na premiérový zisk Maurice Rocket Richard Trophy. K tomu stále mladý Kanaďan přidal 87 asistencí a výsledkem je 151 bodů při průměru 1,89 bodu na utkání. A to má před sebou ještě dva zápasy, během kterých může své konto výrazně vylepšit!

V posledních duelech v průběhu tohoto týdne se přitom lehce produktivita McDavida zasekla. Proti Los Angeles i Anaheimu si připsal jen po jedné asistenci. Že by cítil tlak kvůli možnému překonání snového milníku, však odmítl.

„Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel,“ řekl s úsměvem. „Ostatní Kluci, kteří tohoto dosáhli, dali dohromady nějaké video. To mě trochu dojalo. Bylo od nich výjimečné, že to udělali. Slyšet všech pět bylo úžasné. Moc to pro mě znamenalo,“ přiznal. „Jako první budu volat s rodiči. Táta se na mě dívá každý zápas, mamka se taky dívá, pokud tedy není příliš pozdě. Ale dnes určitě byla vzhůru,“ řekl ke svým oslavným plánům.

Svou pouť za historickým počinem zahájil proti San Jose už v šesté minutě, kdy asistoval u trefy Ryana Nugenta-Hopkinse. Kýžený 150. bod v této sezoně pak vybojoval v 19. minutě, kdy se sám střelecky prosadil při zakončení na pravé straně brankoviště, kam mu puk přihrál Foegele. A aby toho nebylo málo, tak ještě v 55. minutě zvyšoval svým druhým gólem v utkání na konečných 6:1 pro Oilers, kteří vyhráli posedmé za sebou a před play-off se dostávají do skutečně bravurní formy.

Sixth player in @NHL history to hit 150 ???? pic.twitter.com/4Zzzh92tGU — x - Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 8, 2023

„Výjimečný hráč se připojil k elitní skupině hokejistů historie hokeje,“ radoval se z úspěchu svého svěřence trenér Edmontonu Jay Woodcroft. „To, co jej pohání kupředu, je zajištění vítězství svému týmu. To je velký důvod, proč jsme dnes vyhráli,“ poznamenal k jeho extrémní důležitosti pro Edmonton, jenž se aktuálně nachází na druhém místě Západní konference se ziskem 105 bodů.

„Nemám k němu asi co dodat. Je to nejlepší hráč na světě, jen pokračuje v posouvání vlastních hranic a pokračuje také v tom, aby se zlepšil nejen on, ale celý náš tým,“ dodal na McDavidovu adresu Zach Hyman.

