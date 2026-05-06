NHL.cz na Facebooku

NHL

První na odstřel? Ani omylem! Nikam nechci, miluju to tu, vzkazuje Nylander

28. května 10:00

David Zlomek

Útočník William Nylander dává najevo, kde vidí svou hokejovou budoucnost. Přestože Toronto Maple Leafs poprvé od roku 2016 nepostoupili do play-off, což vedlo k zemětřesení ve vedení klubu, švédský forvard chce zůstat. V nedávném videu fanouškům vzkázal, že jeho největším snem je vyhrát Stanley Cup právě v dresu Toronta.

Ve videu, které v pondělí zveřejnil na svém YouTube kanálu, Nylander promluvil o svém programu a touze pokračovat v Kanadě. „Nikam nechci jít. Miluju Toronto. Už tak dlouho je to můj domov a nic by mě neudělalo šťastnějším, než tady vyhrát,“ uvedl elitní útočník, kterému ze smlouvy zbývá ještě šest let a drží v rukou klauzuli o nevyměnitelnosti. „Doufám, že se ten sen jednoho dne splní.“

Maple Leafs mají za sebou zklamání. Absence ve vyřazovacích bojích stála místo generálního manažera Brada Trelivinga i hlavního trenéra Craiga Berubeho. Novým šéfem se stal John Chayka, po jehož boku se do organizace vrátil legendární Mats Sundin jako hlavní výkonný poradce. A právě spolupráce s krajanem Nylandera obrovsky láká.

„Mats ví, o čem je hraní v Torontu. Byl pro tento tým neuvěřitelným lídrem a úžasným kapitánem. To všechno teď klubu přinese, hodně nám pomůže,“ chválil ho Nylander. „Bavíme se pokaždé, když se vidíme. Jsem nadšený, že s ním teď budu komunikovat v nové roli, kdy je velkou součástí naší organizace a procesu, jak se dostat tam, kam chceme.“

Nylander, který v uplynulé sezoně ovládl týmovou produktivitu se 79 body, vyhlíží i letní tréninkový dril. Delší volno bere jako příležitost k lepší a komplexnější přípravě na další ročník, i když ho absence v bojích o pohár vnitřně sžírá. „Když sleduju play-off, hned mám chuť naskočit zpátky na led. Hned týden po konci naší sezony jsem si říkal, že je to strašné a chci hrát.“

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Carolina rozdrtila Montreal a je výhru od finále

28. května 6:50

Po 22 letech zpátky ve finále! Tortorella svedl zázrak, z Vegas udělal cirkulárku

27. května 17:15

Konec kariéry se odkládá. Giroux si chce přidat dvacátou sezonu

27. května 14:00

Z psance hrdinou. Vegas táhne do finále chlap, co dva roky nehrál

27. května 13:00

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.