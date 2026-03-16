NHL.cz na Facebooku

NHL

První muž na odstřel? Možná to byl můj poslední zápas v Torontu, hlesl Rielly

14. dubna 12:00

David Zlomek

Toronto Maple Leafs v posledním domácím vystoupení sezony předvedli dokonalý mikrokosmos celého svého letošního trápení. Proti Dallasu sice vedli 3:0 i 5:3, ale nakonec padli 5:6. V centru pozornosti však nakonec nebyl jen výsledek, ale obránce Morgan Rielly.

Obránce, který v dresu s javorovým listem odbruslil 950 zápasů a pamatuje i ty nejčernější časy, poprvé nahlas připustil, že se jeho čas v Torontu může naplnit. „Už mi ta myšlenka bleskla hlavou,“ přiznal Rielly před zápasem. „Každý sportovec na to v určitém bodě myslí a dnešní večer v tomhle nebyl jiný.“

Riellyho situace je v roce 2026 symbolem celého pádu ambiciózní organizace. Z loňských šampionů Atlantické divize se Maple Leafs propadli až na samotné dno ligy a aktuálně bojují o to, aby neskončili v tabulce hůře než osmadvacátí. Samotný Rielly prožívá statisticky nejhorší rok za poslední dekádu, v kolonce plus/minus svítí hrozivých -18.

Kapitán John Tavares sice svého parťáka brání jako nejobětavějšího spoluhráče, jakého kdy měl, ale zároveň dodává krutou pravdu: „Všichni se teď musíme podívat do zrcadla. Ani zdaleka jsme se nepřiblížili tomu, kde jsme chtěli být. A Morgan je první, kdo zvedne ruku a řekne: Musím být prostě lepší.“

Jenže v Torontu se teď spíše než o zlepšení mluví o totálním výplachu šatny, který by mohl znamenat i prolomení Riellyho klauzule o nevyměnitelnosti. Prezident klubu navíc při výčtu klíčových hráčů, na kterých chce stavět, Riellyho jméno vynechal.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Žehlila led na olympiádě, teď jí natiskli kly. O Zammothovi, mamutí senzaci v Utahu

14. dubna 18:00

Nečekaný zachránce sezony! Edmonton našel spásu v překvapivém hrdinovi

14. dubna 14:00

Poslední sbohem ikony. Quick zamával NHL, o Síni slávy nikdo nepochybuje

14. dubna 10:00

Češi a Slováci: Černák se trefil proti Red Wings, Vladař pomohl k play-off

14. dubna 7:29

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.