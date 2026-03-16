První muž na odstřel? Možná to byl můj poslední zápas v Torontu, hlesl Rielly

14. dubna 12:00David Zlomek
Toronto Maple Leafs v posledním domácím vystoupení sezony předvedli dokonalý mikrokosmos celého svého letošního trápení. Proti Dallasu sice vedli 3:0 i 5:3, ale nakonec padli 5:6. V centru pozornosti však nakonec nebyl jen výsledek, ale obránce Morgan Rielly.
Obránce, který v dresu s javorovým listem odbruslil 950 zápasů a pamatuje i ty nejčernější časy, poprvé nahlas připustil, že se jeho čas v Torontu může naplnit. „Už mi ta myšlenka bleskla hlavou,“ přiznal Rielly před zápasem. „Každý sportovec na to v určitém bodě myslí a dnešní večer v tomhle nebyl jiný.“
Riellyho situace je v roce 2026 symbolem celého pádu ambiciózní organizace. Z loňských šampionů Atlantické divize se Maple Leafs propadli až na samotné dno ligy a aktuálně bojují o to, aby neskončili v tabulce hůře než osmadvacátí. Samotný Rielly prožívá statisticky nejhorší rok za poslední dekádu, v kolonce plus/minus svítí hrozivých -18.
Kapitán John Tavares sice svého parťáka brání jako nejobětavějšího spoluhráče, jakého kdy měl, ale zároveň dodává krutou pravdu: „Všichni se teď musíme podívat do zrcadla. Ani zdaleka jsme se nepřiblížili tomu, kde jsme chtěli být. A Morgan je první, kdo zvedne ruku a řekne: Musím být prostě lepší.“
Jenže v Torontu se teď spíše než o zlepšení mluví o totálním výplachu šatny, který by mohl znamenat i prolomení Riellyho klauzule o nevyměnitelnosti. Prezident klubu navíc při výčtu klíčových hráčů, na kterých chce stavět, Riellyho jméno vynechal.