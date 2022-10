První gól pro jedničku draftu. Je to jako na playstationu, ale doopravdy, říká Slafkovský

Před pár dny ho zpovídali novináři. Ta odpověď oblétla internet. Stál proti hroznu mikrofonů a dostal jednoduchý dotaz, jaké to je nastupovat v National Hockey League?

„Jo, je to legrace. Zrovna jsem si volal s kamarádem. Hele, hrál jsem proti Crosbymu, o den nebo dva dny dřív proti Ovečkinovi. Je to jako sen, jako NHL na PS4 (herní konzole play station - pozn.) nebo tak, ale ve skutečném životě,“ rozesmál svou spontánností novináře. „Je to fakt paráda, užívám si každou vteřinu na ledě.“

Pokud něco vycházející slovenské hvězdičce scházelo, pak větší bodový příspěvek mužstvu. Trenér Martin St. Louis mu zatím naděluje čas laboratorním kapátkem a využívá jej především ve třetí nebo čtvrté formaci. Ve čtvrtek se ale poprvé prosadil a dostal i nejvyšší icetime. Po dosavadních 9 – 12 minutách odehrál proti Arizoně 14 minut a 26 vteřin.

Montreal po dvou výhrách a dvou prohrách zvládl utkání s Arizonou 6:2, doma je zatím neporažený. V brance hostů tentokrát netrpěl Karle Vejmelka, šanci tahat puky ze sítě za děravou obranou dostal Connor Ingram. Slafkovský mu poslal svůj pozdrav krátce před polovinou zápasu, kdy zvyšoval střelou do horního rohu na 4:0.

Byla to jeho klasika, jak si jí pamatujeme třeba z olympiády. Ostrá střela švihem ze střední vzdálenosti poté, co si pro sebe šikovně stáhnul puk mířící ven z útočné třetiny.

„Ohromné. Dát gól v téhle budově je bez debaty splněný sen,“ rozplýval se osmnáctiletý chasník, po jehož brance reagovala hala nejhlasitějším potleskem večera a ovacemi ve stoje.

Radost měl i trenér. „Jsem za toho kluka rád. Na osmnáctiletého hráče a jedničku draftu je tady v Montrealu skutečně velký tlak. Fanoušci se po jeho prvním gólu zachovali skvěle. Nečekal jsem nic menšího, máme fantastické fandy.“

Slafkovský se trefil v pátém zápase, byl to jeho první gól i první bod. Nějakou dobu ještě mohou v Montrealu přemýšlet. Po devátém zápase mají poslední možnost odeslat svůj talent mezi juniory nebo do AHL a posunout tím platnost nováčkovského kontraktu. Odeslán dolů může být samozřejmě i později, nicméně desátým duelem v NHL vstoupí smlouva v platnost.

