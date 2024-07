První draft picky Detroitu pospolu. Sandin-Pellikka a Brandsegg-Nygård si však společně zahrají ve Švédsku

Sedmnáctka draftu v roce 2023 Axel Sandin-Pellikka a patnáctka letošního draftu Michael Brandsegg-Nygård zaujali organizaci Detroitu. I když ale podepsali smlouvu s Red Wings, stráví společně příští hokejový ročník ve švédském Skelleftea.

Detroit si v posledních dvou draftech vybíral v prvním kole hráče ze severu. Minulý rok sáhl po švédském bekovi Axelu Sandin-Pellikkovi, tentokrát jako 15. volbu draftu vzal Nora Michaela Brandsegg-Nygårda.

Oba budou v příští sezoně oblékat společný klubový dres, avšak paradoxně ne za Red Wings. Místo Little Caesars Areny se totiž představí za úřadujícího švédského mistra, tedy Skellefteu, kde Sandin-Pellikka působí už od mládežnických výběrů a sezony 2019/20.

Brandsegg-Nygård, jenž teprve minulý čtvrtek podepsal s Detroitem tříletou vstupní smlouvu, přiznal, že společně před draftem trénovali asi dva týdny. Zároveň dodal, že se Sandina-Pellikky ptal i na jeho zkušenosti po draftu.

Organizace Detroitu často pro hráče sahá do nejvyšší švédské soutěže. Důkazem mohou být útočník Lucas Raymond, ale i obránce Moritz Seider, kteří si oba prošli soutěžením v SHL. Red Wings však mají už letité zkušenosti s kvalitou švédského hokeje. Když Detroit slavil Stanley Cup hned čtyřikrát mezi lety 1997 a 2008, byli u toho například Nicklas Lidström, Henrik Zetterberg, Niklas Kronwall, Johan Frazen či Tomas Holmström.

Axel Sandin-Pellikka se z výběru Kiruny do šestnácti let přesunul do Skelleftey, kde zůstal až doteď. Mimo to se pravidelně představoval za švédskou reprezentační osmnáctku i dvacítku, s níž získal na posledním mistrovství světa juniorů v Göteborgu stříbrné medaile.

Michael Brandsegg-Nygård se ze svého rodného Norska přesunul do týmu švédské Mory v sezoně 2022/23, kdy za klub zvládl zapsat starty v soutěži U18, U20 i dospělých. I když je Mora klubem ve druhé nejvyšší švédské soutěži, Brandsegg-Nygård rovněž upoutal pozornost skautů na juniorském šampionátu. V Göteborgu zapsal v sedmi zápasech pět kanadských bodů a stejně zaznamenal také na seniorském mistrovství světa v Praze.

Oba hráči patří k nadějným talentům severského hokeje a rádi by se představili také v nejslavnější hokejové lize světa. Cesta do Detroitu ale zřejmě vede přes Švédsko.

