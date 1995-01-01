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První Číňan v NHL? Dvoumetrový Wang je na správné cestě

28. července 12:49

Jakub Ťoupek

Měří dva metry, na bruslích předvádí neskutečné věci a v NHL může přepsat historii. Čínský obránce Simon Wang dělá další krok k tomu, aby se stal klíčovým mužem San Jose Sharks a vzorem pro asijské mladíky.

Když San Jose Sharks sáhli na draftu 2025 po obránci Simonu Wangovi z 33. pozice, věděli, že nezískávají jen obra s výškou přes 198 centimetrů a váhou ke 100 kilogramům. Mladý rodák z Pekingu, který se ve 12 letech odstěhoval do Toronta, v sobě spojuje parametry řízného beka a skvělého bruslaře s dobrou technikou.

„Je o hlavu vyšší než většina kluků, se kterými je na ledě,“ prohlásil Dale DeGray, generální manažer týmu Niagara IceDogs z OHL. „Když si ho pak rozeberete a vidíte, jak skvěle bruslí a jak dobré má dovednosti s pukem, samozřejmě se musí ještě rozvíjet, ale má je. Pokud by byl u nás, byl by to klíčový hráč,“ sdělil.

Wang má za sebou druhý rozvojový kemp Sharks a cítí, jak se jeho hra posouvá. Na příští sezónu se však z OHL přesouvá do univerzitní NCAA na Boston University. Cíl má ale jasný. Chce se stát prvním rozeným Číňanem v historii NHL.

„Je to bezva,“ řekl Wang k přesunu do univerzitního hokeje. „Cítím, že mi to dává obrovskou motivaci vzhledem k mé pozici. Ať už jde o boj za můj původ, nebo o to stát se vůbec prvním čínským obráncem, který vkročí do NHL, dává mi to extrémní motivaci.“

Na kempu Sharks se Wang snažil vystupovat i jako lídr a pomáhat nováčkům, například vysoko draftovaným mladíkům z roku 2026 Ivaru Stenbergovi či Ryanu Linovi.

„Jsem vždycky hodně pozitivně myslící člověk,“ uvedl Wang. „Vždycky si myslím, že sklenice je z poloviny plná než z poloviny prázdná. Letos byli někteří kluci, co přijeli poprvé, trochu nervózní. S Linem pořád vtipkujeme. Se Stenbergem se vždycky pozdravíme a trochu blbneme sem a tam. Cítím, že je dobré budovat si s novými kluky vztah a bavit se.“

„Dneska je venku spousta asijských dětí, které vyvolávají Stenberga,“ řekl Wang s úsměvem. „Ale přesně to potřebujeme. Zapojit do tohoto sportu více Asiatů a doufejme, že jednoho dne jich bude více směřovat do NHL.“

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